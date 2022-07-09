نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب2 كوب دقيق وكوب حليب أعملي كيكة الحليب الهشة الأقتصادية بطعم لذيذ لوجبة الأفطار في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل السيدات يقومون بعمل الكيك العادى فى المنزل لأن الكيك له مذاق طيب، ولكن مكونات وطريقة الكيك التى سوف نقدمها فى هذا المقال وهى كيك الحليب المكونة من الحليب والدقيق والبيض والسكر والزبدة والفانيليا، والتى تتميز بطعم جميل جدا مختلف عن باقي أنواع الكيك، ويتميز هذا النوع بأن له قوام إسفنجي وهش، ويمكن تناوله مع كوب الشاي أو كوب الحليب الساخن على مائدة الإفطار، ويعشق الأطفال تناول الكيك فى أى وقت من الأوقات، وتشتهر المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد بالكيك الذى يقدم للضيوف بجانب البسبوسة والتورتة والجاتوة والعصائر المياة الغازية، ويمكن إضافة الشيكولاتة أو الفواكه لتضفى طعم لذيذ. مكونات كيك الحليب كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل

إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق

أربعة حبات من البيض

كوب واحد كبير الحجم من السكر

ربع كوب صغير الحجم من الزبدة أو زيت الذرة على حسب الرغبة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

ملعقة احدة صغيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض

رشة صغيرة من الملح طريقة عمل كيك الحليب الشهي أولا نحضر وعاء ثم نضع به البيض ولا بد أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة والسكر والفانيليا وعصير الليمون والخل الأبيض والملح وبإستخدام الخلاط أو المضرب الكهربائى نقوم بخفق هذا الخليط حتى يذوب ويختفي السكر تماما.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة والحليب مع الإستمرار فى الخفق ثم نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ثم نضع البيكنج بودر والنشا مع المتابعة فى العجن بإستخدام مضرب يدوي أو ملعقة خشبية مع مراعاة العجن فى إتجاه واحد.

ثم نقوم بسكب خليط الكيك فى صينية مناسبة مدهونة بقليل من الزيت ثم نقوم بإدخالها فى الفرن لمدة ساعة إلا عشر دقائق حتى تصبح وتعطينا اللون المناسب.

وبعد مرور الوقت نخرج كيك الحليب من الفرن ثم نتركها جانبا لكى تبرد تماما ثم تقطع وتقدم فى طبق التقديم وبألف صحة وهنا.

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