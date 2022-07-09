نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الكيراتين القوي خلطة النشا المعجزة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وتحويله لخيوط حرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن الشعر الخشن من المشاكل المزعجة التي ممكن أن يعاني منها العديد من الفتيات سواء كبار السن أو صغار السن، لذلك يقومون أغلبهم بإستخدام بعض الأدوات الكهربائية التي تساعد على تنعيم الشعر الخشن بكل سهولة وبدون تعب وفي خلال عدة دقائق فقط، ومن أهم هذه الأدوات هي مكواة الشعر أو السشوار فهما لهما دور كبير جدا في تنعيمه ولكن يكون لهم تأثير سلبي على صحة الشعر، فهذه الأدوات تعمل على جفاف الشعر وتساقطه بشكل ملحوظ وتعمل أيضا علي تقصف وهيشان أطراف الشعر، فمن الضروري أن نتجنب إستعمال كل هذه الأدوات لأن الشعر يتعرض إلى الحرارة وبسبب هذا الشيء تقوم كل فتاة بالبحث عن إستخدام الشئ الأفضل الذي يساعد على فرد الشعر الخشن، ونجد أن الخلطات الطبيعية يكون لها القدرة على ذلك ومن أسرع الخلطات هي خلطة النشا حيث أنها قادرة على تنعيم الشعر المجعد بكل سهولة ومن أول إستعمال، فقد تتكون هذه الخلطة علي عدة مكونات طبيعية وكل هذه المكونات موجودة في كل مطبخ لذلك تكون مفيدة وأيضا لا تحتاج إلى تكاليف كثيرة. مكونات خلطة النشا لفرد الشعر الخشن ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا. طريقة عمل خلطة النشا لفرد الشعر الخشن نقوم بإحضار إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ثم قومي بوضع ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعض بطريقة جيدة ويتم تمشيط الشعر.

ونقوم بوضع هذه الخلطة علي الشعر ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد ذلك قومي بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والشامبو ولابد من تكرار هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع.

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