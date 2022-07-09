نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالحنة المنزلية أصبغي شعرك باللون الأشقر في البيت بدون أي صبغات كيميائية غيري لون شعرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم السيدات بجمالها سواء من ناحية البشرة ووضع المكياج أو من ناحية أخرى وهى صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر لأن الحناء طبيعية وصحية تناسب جميع أنواع الشعر الدهني والجاف فتتعدد إستخدامات الحناء فهى تعمل على صبغ الشعر بلون رائع وجميل، وغير هذا تعمل على تطويل الشعر والحفاظ على لمعانه ونعومته، وتمنع الحكة الشديدة التى تسببها القشرة لأنها تخلص الشعر منها، والحناء تعمل على إخفاء الشعر الأبيض فالبعض يستخدم الحنة لتلوين الشعر بشكل آمن، وسوف نعرض إليكي كيف تصنعين فى المنزل صبغة طبيعية للشعر بمكونات متوفرة فى كل مطبخ، وبتكلفة بسيطة جدا، وبدون إستهلاك وقت أو جهد لذلك فعليكي أن تجربيها وسوف تعطيكي نتيجة هائلة فالحنة يتم خلطها مع الكركم والزبادي والنشا والحليب والعسل الأبيض فهذه المكونات تظهر الشعر بلون أشقر فإذا كنتى تريدي شعر أشقر عادي سوف تتركينه لمدة معينة للحصول على اللون المناسب، وإذا كنتي تريدي لون أشقر فاتح سوف تتركيها مدة أطول، فاللون الأشقر يناسب البشرة البيضاء أو البشرة الخمرية. مكونات صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الحناء

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون طريقة عمل صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر ننظف الشعر جيدا والتخلص من آثار أى كريمات أو زيوت به حتى تعطي الصبغة نتيجة رائعة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ثم نضع به الحناء والحليب والزبادي والعسل الأبيض وزيت الزيتون ثم يتم تقليب هذه المكونات.

ثم نقوم بإضافة الكركم والنشا ثم يتم مزج جميع هذه العناصر مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

ثم نقسم الشعر إلى خصلات متساوية ونبدأ بتوزيع الصبغة على الشعر كله خاصة فى جذور فروة الرأس ونتركها حتى تعطينا اللون الأشقر.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر، وسوف نلاحظ ظهور الشعر بشكل طبيعي وجذاب بفضل الحناء.

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