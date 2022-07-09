نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدق فوائد القهوة السحرية للبشرة والجسم تجعلك تتناولها كل يوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد تناول القهوة الداكنة، القهوة تحتوى على مضادات الأكسدة التي تعمل على إزالة التجاعيد المبكرة من البشرة وعلاج التصبنات الناتجة من أشعة الشمس الضارة، ولها فوائد عديدة كثيرة لصحة الجسم والبشرة، لذلك سوف نعرض فى هذا المقال عن فوائد تناول البشرة، وكيفية عمل ماسك طبيعي لتفتيح لون البشرة وإعطاء البشرة النضارة والنعومة والمظهر الجذاب.

فوائد تناول القهوة للجسم

انخفاض الإصابة بمرض السكري.

تعمل على تحسين نبضات القلب.

تقوى الذاكرة وتؤخر علامات الشيخوخة لاحتوائها على مادة الكافيين.

تقلل من الإصابة بمرض الزهايمر.

تعالج هشاشة العظام والمفاصل لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

فوائد القهوة للبشرة

تزيل التجاعيد المبكرة وتعمل على شد البشرة.

تدخل في العديد الوصفات التي تعالج الهالات السوداء المحيطة حول العينين.

تزيل التصبغات الموجود بالبشرة.

من أفضل المقشرات التي تزيل الخلايا الميتة التي توجد على سطح البشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس الضارة.

تساعد في تفتيح البشرة وتمنح البشرة النعومة واللمعان.

تدخل في الوصفات التجميلية التي تزيل الاسمرار والبقع البنية من على الوجه.

إعداد ماسك لتفتيح وتقشير البشرة بالقهوة

المكونات

معلقة قهوة كبيرة.

كبسولة فيتامين ه.

معلقة سكر كبيرة.

ماء ورد.

تحضير وصفة لتفتيح البشرة وعلاج التصبغات الموجودة بالبشرة

نخلط كل من القهوة مع السكر وماء الورد ونقوم بتفريغ كبسوله فيتامين ه ونقلب جميع المكونات حتى تتجانس مع بعضها.

نقوم بغسل الوجه جيدا بالغسول المناسب للبشرة، ثم يجف.

نضع الماسك على كامل البشرة ونتركه على البشرة لمدة ربع ساعة.

نقشر الماسك من على البشرة بواسطة اليدين بحركات دائرية لمدة دقيقة، ثم يغسل بالماء فقط.

نكرر هذه الوصفة مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

هذه الوصفة سوف تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وعلاج التصبغات الموجودة نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس لفترات طويلة، فهذه الوصفة تحتوى على مكونات طبيعية بها مضادات الأكسدة التي تزيل التجاعيد وتعمل على شد البشرة وعلاج الاسمرار والغمقان بالمناطق الذي يوجد على سطح الجلد، كما أنها تحتوى على فيتامين ه الذي يضيف للبشرة النضارة و النعومة والمظهر الخارجي الجذاب فهو يعمل على تفتيح المناطق الداكنة ويعمل على توحيد لون البشرة ويزيل الجلد الميت المتراكم على البشرة ويعطي البشرة النعومة واللمعان