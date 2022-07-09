نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي خلطة طبيعية لإزالة تجاعيد الوجه والعين نهائيا من أول استخدام وبأقل تكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لإزالة التجاعيد بلا عوده، تعد التجاعيد من أكثر الأمور المؤرقة لدى النساء، لأنها تجعل البشرة أكبر سناً كما أنها تظهر بمظهر غير لائق، وتبحث الكثير من النساء على حلول لهذه المشكلة، ويستخدمون العديد من الطرق للحصول على بشرة مشدودة خالية من التجاعيد، لذلك ننصحك سيدتي بتطبيق الوصفات الطبيعية الآمنة تماماً على البشرة والتي تقضى على التجاعيد المبكرة وتمنح البشرة النضارة الطبيعية.

إعداد خلطة طبيعية لإزالة التجاعيد من على البشرة

يعتبر لبان الدكر من الوصفات الطبيعية الممتازة في الحصول على بشرة مشدودة خالية من التجاعيد، كما أنه لا يقتصر فقط فوائده على إزالة التجاعيد، بل فهو يعمل على تفتيح البشرة وإزالة الرؤوس السوداء وإزالة أثار الحبوب من على الوجه، ويعمل أيضاً على إزالة الهالات السوداء وإعطاء البشرة النضارة والتفتيح الطبيعي،، فهو بديل البوتكس الذي تقوم بعض النساء بعمله في مراكز التجميل للحصول على بشرة مشدودة وناعمة، ولكن هذه الطريقة غير آمنة على البشرة لوجود مواد كيميائية تضر بها، عكس الطرق الطبيعية الآمنة تماماً على البشرة.

طريقة إعداد وصفة لإزاله التجاعيد من على الوجه

المكونات

ربع كوب لبان دكر.

ماء.

تحضير وصفة لبان الدكر للقضاء نهائيا على التجاعيد

نحضر كوب به ماء مغلي ونقوم بوضع كمية لبان الدكر بداخله، ثم نتركه منقوع بالماء لمدة ليلة كاملة.

نصفي ماء لبان الدكر من الماء للحصول على ماء لونه أبيض.

نضع ماء لبان الدكر في زجاجة بخاخ معقمة ونظيفة.

نحضر قطعة من القطن الطبي ونضع بها كمية مناسبة من ماء لبان الدكر ونمسح بها على كامل الوجه والرقبة قبل النوم ونتركها طوال الليل، ثم يغسل فى صباح اليوم التالي، هذه الوصفة سوف تعمل على القضاء على التجاعيد تماماً لاحتواء لبان الدكر على فيتامينات تعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد الموجودة حول الفم والعينين والجبين.

وصفة لإزالة التجاعيد من على الوجه بالنشا

المكونات

معلقة كبيرة من النشا.

ماء ورد.

تحضير مكون النشا لإزالة التجاعيد

نخلط النشا مع ماء الورد حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة، ثم نضعها على وجه نظيف وجاف ونتركها لمدة ربع ساعة، ثم يغسل الوجه بالماء.