نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات سحرية لتقشير وتفتيح البشرة تهم كل بنت وبمكونات موجوده في منزلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة تقشير البشرة، من أهم العوامل التي يجب علينا الحرص والاهتمام بها للحصول على بشرة مثالية خالية من العيوب هو تقشير الجلد الميت لإعادة البشرة الملمس الناعم واللون الموحد للبشرة، ويوجد وصفات كثيرة طبيعية تعمل على تقشير البشرة وإعادة النضارة والتفتيح الطبيعي لها، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي وصفات طبيعية لتقشير البشرة بطريقة آمنه تماماً.

خلطة تقشير البشرة بالملح

يعد الملح من أقوى المقشرات الطبيعية التي تدخل في العديد من الوصفات التي تعمل على إزالة خلايا الجلد الميت ويعمل على تجديد خلايا جديدة تظهر بمظهر لائق للبشرة وإليكم وصفة الملح والطماطم لبشرة نضرة وصافية وخالية من الشوائب.

إعداد وصفة الملح لتقشير البشرة.

المكونات

نصف ثمرة طماطم.

معلقة ملح صغيرة.

نضع الملح على نصف ثمرة الطماطم ونقوم بفرك الوجه بها بحركات دائرية لمدة دقيقتين، خصوصاً فى مناطق الأنف والجبين والذقن لإزالة الرؤوس السوداء.

وصفة لتقشير البشرة بالقهوة والسكر

المكونات

معلقة قهوة كبيرة.

معلقة سكر كبيرة.

معلقة ماء ورد للعجن.

تحضير وصفة بالقهوة والسكر لتفتيح البشرة

نخلط السكر مع القهوة ونضع ماء الورد تدريجياً للحصول على قوام متماسك.

نغسل الوجه جيداً بالغسول المخصص للبشرة، ثم نضع الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق حتى يجف.

نقوم بفرك المقشر جيدا من على البشرة، ثم يغسل بالماء الفاتر.

نضع تونر طبيعي بعد المقشر لإغلاق المسامات ويفضل ماء الورد.

هذا المقشر له تأثير فعال على البشرة لاحتوائه على القهوة التي تعمل على تقشير الجلد الميت من على البشرة وتعمل على إعادة وتحسين ملمس البشرة، كما أنها بها مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الميلانين المسؤول عن ظهور البقع البنية بالبشرة.

إعداد مقشر طبيعي بالنشا

النشا من الوصفات الطبيعية التي تدخل في العديد من الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وشد البشرة وإعطاء البشرة النعومة والبياض المضاعف.

تحضير وصفة النشا لتقشير البشرة

المكونات

معلقة نشا كبيرة.

ملعقة زبادي كبيرة.

نصف عصير ليمونه.

إعداد وصفة النشا لتقشير البشرة