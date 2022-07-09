طريقة الكبسة باللحم بخطوات بسيطة ومذاق رائع

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عمر شويل - جدة تعرفوا على طريقة الكبسة باللحم بأبسط الخطوات، حيث أن أطباق اللحوم المتنوعة من الأساسيات في عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وتحتوي الكبسة على نشويات فالأرز جزء أساسي من الأكلة، وأيضًا البروتين وهو اللحم، ويمكن إضافة المزيد من الفوائد إليها عن طريق إضافة الخضراوات المتنوعة، والتي عند وضعها مع بهارات الكبسه يصبح المذاق الكلي للكبسة لا يقاوم.

طريقة الكبسة باللحم

أولى الخطوات في طريقة الكبسة باللحم أشهى أكلات عيد الأضحى هى طهي اللحم، حيث يستغرق مدة طويلة لكي ينضج تمامًا ويسهل تناوله، لذا نحتاج إلى كيلو من اللحم الضأن ونضع معه القليل من الملح، ومزيج من البهارات وهو عبارة عن نصف ملعقة من كل من الزنجبيل، الزعفران، الهيل، الكزبرة، القرفة، الكمون، الفلفل الأسود، ويترك اللحم في التتبيلة بعد تقليبه فيها لمدة ساعة، وخلال تلك المدة يوضع اللحم في الثلاجة، وبعد مرور المدة المحددة نضع ملعقتين من الزيت في وعاء على النار، ونضيف إليه حبة بصل مبشورة، ونقلب البصل إلى أن يكتسب لونًا ذهبيًا، ثم نبدأ في إضافة عدد من البهارات الكاملة، وهم 3 ورقات لورى، 3 حبات قرنفل، عود قرفة، 3 حبات من الليمون المجفف، 3 حبات من الهيل، وبعد التقليب نضيف اللحم المتبل، ومن ثم نصف كيلو من عصير الطماطم وأيضًا فلفل حار حسب الرغبة، ونقلب مرة أخرى ثم نبدأ في إضافة الماء المغلي إلى أن يصبح كميته أعلى من جميع مكونات الكبسه، وتظل على نار هادئة إلى أن ينضج اللحم.

أرز الكبسه

لتحضير الأرز نحتاج نصف كيلو من الأرز البسمتي وننقعه في المياه لمدة نصف ساعة، وبعد مرور المدة المحددة نضع ملعقة من الزبدة في وعاء ونضيف إليها الأرز، ثم نضيف مرق اللحم بحيث يزيد عن كمية الأرز بمقدار ربع كوب، ليأخذ الأرز النكهة والبهارات اللذيذة الموجودة به، ثم نضيف الملح، ويغطى الأرز على نار هادئة إلى أن ينضج.

طريقة الكبسة

بعد أن تم طهي مكونات الكبسة نحتاج فقط إلى تتبيل اللحم بعد طهيه بالقليل من صلصة الطماطم والسمن بكميات مناسبة، وأيضًا رشة من الفلفل الأسود، ومن ثم يتم وضع اللحم في ورق المونيوم، ويوضع في الفرن إلى أن يُحمر اللحم، وبعد ذلك في صحن يوضع الأرز وفوقه قطع اللحم اللذيذة.