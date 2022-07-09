نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتة العيد بالخل والثوم على أصولها بالمكونات والخطوات بطعم روعة هيبهرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتة العيد بالخل والثوم ؛ أكثر الطرق التي تبحث عنها كل ست بيت تريد التغيير في طريقة تقديمها لهذا الطبق المعتمد تقديمه في عيد الأضحى المبارك، لأنها تعلم أن جميع أفراد أسرتها يعشقون التغيير والتجديد على الأطباق التي تقدمها لهم في كل مرة، ولأننا نعلم جيدًا أن جميع النساء تسأل ماذا أطبخ في عيد الأضحى؟ وكيف أستطيع التغيير على طريقة تقديم الطبق الرئيسي فتة العيد بالخل والثوم، سنوضح لكِ سيدتي أفضل الطرق لتحضيرها وبطعم ولا أروع وأفضل. فتة العيد بالخل والثوم المكونات كيلو من اللحم مقطع مكعبات.

نصف كيلو من الطماطم المفرومة بدون بذر مصفاة تمامًا.

ثمرة من البصل متوسطة الحجم مقطعة إلى أربع قطع.

ثمرتان من البصل متوسط الحجم مفرومة ناعم.

عدد ثلاثة فصوص ثوم مهروس.

7 أكواب من الماء.

كوبان من الأرز الأبيض المغسول والمصفى تمامًا.

ثلاثة أرغفة من الخبز البلدي مقطع مكعبات محمص.

2 ورقة غار.

5 حبات من حبهان.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملح / فلفل أسود حسب الرغبة. طريقة التحضير في البداية احضري وعاء عميق وضعي به كلًا من الماء + ورق الغار + الحبهان + البصل + الثوم.

ثم ارفعي الوعاء على النار حتى تمام الغليان ثم ضعي به اللحم وعندما تصبح ناضجة تمامًا أضيفي الملح حسب الرغبة.

يمكنك وضع القليل من الزبدة أو السمن البلدي في المقلاة ثم تحمرين اللحم قليًلا.

أو عن طريق وضعها في الفرن قليلًا.

وفي صينية أخرى ضع مكعبات الخبز مع الزبدة المذابة + نصف كمية الثوم.

امزجي الخبز والزبدة والثوم جيدًا ثم ادخليها الفرن الساخن حتى يصبح محمصًا تمامًا.

وفي وعاء آخر على نار متوسطة ضعي ملعقتان كبيرة زبدة طرية + نصف كمية البصل المفروم + الأرز، مع التقليب لمدة 5 دقائق.

أضيفي 4 أكواب من مرق اللحم + الملح مع التقليب قليلًا واتركيه حتى يغلي ثم اتركيه على نار هادئة حتى يصبح الأرز ناضح تمامًا.

في وعاء آخر على نار متوسطة ضعي الزيت حتى يصبح ساخن ثم اضيفي له البصل مع التقليب حتى يذبل تمامًا.

ضعي المتبقي من الثوم مع الاستمرار في التقليب لمدة دقيقة، ثم ارفعي الوعاء جانبًا بعيدًا عن النار، ثم اسكبي الخل مع التقليب لمدة 30 ثانية.

ثم أعيدي الوعاء مرة أخرى على النار، ثم اسكبي عليه الطماطم المعصورة + صلصة الطماطم + الملح + الفلفل الأسود + الكمون، مع التقليب جيدًا.

تترك الصلصة حتى تمام الغليان لمدة تتراوح من 15-20 دقيقة.

عند التقديم ضعي الخبز المحمص في الأسفل ثم ضعي القليل من المرق، بعدها على الفور ضعي عليها طبقة من الأرز المفلفل، ثم وزعي الصلصة فوق الأرز بشكل متناسق حتى تحصلين على نفس شكل تقديم المطاعم.

وفي الخطوة الأخيرة يتم توزيع اللحم المشوح أو المحمر ثم تقدم ساخنة على السفرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتة العيد بالخل والثوم على أصولها بالمكونات والخطوات بطعم روعة هيبهرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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