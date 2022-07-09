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عمر شويل - جدة الكرشة من أشهي الأكلات الشعبية الشهية التي يفضل تناولها جميع الشعب المصري وخاصاً الرجال ولكن بعض السيدات لا يتقنون تنظيفها بالمنزل مثل محلات الجزارة، الكرشة لها طرق كثيرة في طريقة التنظيف، ولكن بهذا المقال سوف نقدم لكم طريقة المجازر ومحلات الجزارة في تنظيفها، بعض من ربات البيوت تضيف بماء السلق قرص أسبرين، والبعض الأخر يستخدم جلدة أنبوبة البوتجاز التي تضع كصمام أمان بالخرطوم.

طريقة عمل الكرشة بأشهي وآشهر المذاقات التي تقدمها المحلات الشعبية

تعد الكرشة بطرق كثيرة وأشهرها الكرشة بالصلصة وحمص الطبيخ الذي يميز طعمها، ويمكن أن تعد كشاورمة، أو تضاف إلى حلويات اللحوم المشكلة وقد ذكرنا لكم قبل ذلك طريقة تحضريها، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم بمطبخ ثقفني أشهر الطرق التي تعد بالمسامط الشعبية المصرية.

طريقة عمل الكرشة بالصلصة والحمص

المقادير

أثنان كيلو كرشة كندوز صغير نظيفة ومقطع حسب الرغبة.

كيلو ونصف عصير طماطم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ربع كيلو حمص طبيخ.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة بهار لحمة.

ملعقتان كبيرة خل أبيض.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

ملعقة كبيرة سمن.

ملعقتان كبيرة معجون صلصة طماطم.

طريقة التحضير

ننقع الكرشة في وعاء عميق ونضيف الخل والملح لأزاله أي عوالق ونتركها لمدة نصف ساعة ثم نغسلها جيداً.

اذا كانت الكرشة لذبيحة صغيرة لا يتم سلقها قبل طبخها واذا كانت عكس ذلك، يفضل سلقها قبل وضعها بالصلصة حيث توفر جزء كبيرة من التسوية.

ضعي حلة مناسبة على النار وضيفي السمن والزيت والبصل قلبيه جيداً حتى يدبل.

ضيفي عصير الطماطم وأتركيه حتى يسبك، ثم ضيفي الكرشة والتوابل والحمص.

راقبي نضجها مع أضافة ماء مغلي بين الحين والأخر أذا لم يتم نضجها.

ضيفي ملعقتان الصلصة بعد نضج الكرشة وأتركيها على النار لمدة خمس دقائق.

قدمي بجانبها الأرز الأبيض أو الخبز البلدي ومعها السلطة الخضراء الشعبية.

طريقة عمل الكرشة المحمرة

المقادير

كيلو كرشة مقطعة شرائح رفيعة.

خمس فصوص ثوم مهروسة.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بهارات.

ورق لوري.

زيت نباتي.

طريقة التحضير