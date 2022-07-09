نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات هندية لفرد الشعر وتنعيمه في المنزل بالمكونات الطبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من السيدات والبنات من ملمس الشعر المجعد والخشن وتعتبر الوصفات الهندية للشعر من أقوى الوصفات المعروفة التي تعطينا نتائج جيدة وفي وقت أقل حتى نحصل على شعر ناعم، ونجد أن شعر البنات الهنود ناعم وطويل لاتباعهم وصفات للعناية بشعرها، ويبحث كثير من البنات عن طرق مختلفة لتحضير هذه الوصفات حيث أنها تحتوي على مكونات طبيعية وبسيطة غير مكلفة ولا تحتوي على مواد كيميائية تضر بشعرهم فهذه الوصفات تكون مقوية للشعر لجعله أكثر جمالا. مقادير عمل وصفة زيت الخروع والبيض لفرد الشعر وتنعيمه ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل الأبيض

واحدة من صفار بيضة متوسطة الحجم طريقة عمل وصفة زيت الخروع والبيض لفرد الشعر وتنعيمه أولا نحضر طبق كبير الحجم ونضع به ملعقة زيت الخروع وملعقة عسل النحل وصفار البيضة ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض جيدا حتى نحصل على الخليط.

ثم نبدأ في وضع الخليط على الشعر ونقوم بتوزيعه بكميات متساوية على الأطراف والجذور.

بعد ذلك نقوم بارتداء طاقية الاستحمام على الشعر، ثم نقوم بوضع فوطة على الرأس، ثم نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

يفضل وضع هذه الخلطة على الشعر لمدة ثلاث مرات في الأسبوع. مقادير عمل وصفة زيت البابونج الروماني لتنعيم وفرد الشعر أربع ملاعق كبيرة من زيت البابونج الروماني

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

واحدة من ثمرة الأفوكادو طريقة عمل وصفة زيت البابونج الروماني لتنعيم وفرد الشعر أولا نقوم بتدفئة زيت الزيتون على نار هادئة، ثم نضعه في طبق ونضيف إليه زيت البابونج الروماني ونضيف إليهم ثمرة الأفوكادو.

ثم نقوم بخلطهم مع بعضهم البعض جيدا، حتى يتكون لدينا الخليط.

بعد ذلك نبدأ في وضع الخليط على الشعر وهو مغسول من الجذور حتى نصل إلى الأطراف.

ثم نضع فوطة عليه، نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بشطف الشعر جيدا بالماء الفاتر باستخدام الشامبو المناسب.

يفضل استخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع على الشعر حتى نتائج جيدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفات هندية لفرد الشعر وتنعيمه في المنزل بالمكونات الطبيعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.