نصائح لشراء لحم الأضاحي….. أهم النصائح لشراء لحم العيد بجودة عالية

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عمر شويل - جدة نصائح لشراء لحم الأضاحي، بيننا وبين عيد الأضحى المبارك القليل من الوقت ومعظم الناس يقومون بشراء اللحوم ومنهم من يقوم بشراء الأضاحي لآخر وقت، وذلك لأن سفرة عيد الأضحى (العيد الكبير) لا تخلو من تواجد اللحوم بها، سواء قمت بشراء اللحوم أو بالذبح بأول أيام العيد المبارك.

نصائح لشراء لحم الأضاحي بجودة عالية

كل سيدة تحلم بالحصول على سفرة شهية بعيد الأضحى المبارك لابد أولا من التعرف على مواصفات اللحم الطازج والجيد لشرائه، وما الأنواع المرغوب في شرائها والأنواع التي يجب الابتعاد عنها، لذلك نوضح أهم النصائح لشراء لحوم الأضاحي بجودة عالية.

نصائح هامة وضرورية لشراء لحوم العيد

قبل التوجه لشراء اللحوم لابد من فخص لون اللحم وشكله جيدا ولمعرفة مواصفات اللحم الطازج لابد من إتباع ما يلي:

لابد أن يكون لون اللحم المقبل على شرائه وردي اللون. فإذا كان اللحم لونه بني غامق أو مائل للون الأحمر فذلك يعني أنه فاسد.

نقوم بفحص الدهن المتواجد بالعروق فإذا كانت موزعة بقطعة اللحم كلها فذلك يعني إنه جيد.

ملحوظة: عندما تتكتل الدهون في اللحم بجزء معين فذلك يدل على إن اللحم خاص بحيوان كبير في السن،

وسيحتاج الكثير من الوقت لتسويته بالإضافة إن نكهة اللحم ستكون سيئة وتحتاج لإضافة بعض البهارات أثناء التسوية.

تعرف على أفضل قطعة بالعجل للشواء

يتواجد الكثير من القطع المتواجدة في العجل التي من الممكن اختيارها للشواء. ولكن أفضل قطعة في العجل لشوائها هي جزء الضلوع وهي من أساسيات أطباق المشويات الشهية.

أو من الممكن شواء لحم الموزة وهي من أروع أنواع اللحوم في الشواء، بينما لحم الصدر أو ما يطلق عليه الجزارين أسم الانتركوت من الممكن استخدامه لإعداد الستيك المشوي.

قطع اللحم المناسبة للحم المفروم

من الأفضل عدم شراء اللحم المفروم ولكن من الجيد أن تقومي باختيار القطع المناسبة والقيام بفرمها مثل الرقبة أو الموزة أو الكتف، وذلك لأن اللحم بها تمتاز بنسبة الدهن القليلة ومن الممكن أن تكون خالية تمام من الدهن لذلك يفضل اختيار قطعة اللحم وفرمها بنفس اليوم كي لا تفقد طعمها.