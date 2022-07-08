نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات أقتصادية أصنعي أفضل صينية رقاق باللحمة المفرومة في البيت مثل الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الرقاق باللحمة، بسيطة وسهلة ولا تحتاج منكِ وقت ولا مجهود، فمن المعروف أن كافة المصريين يقومون يتناول الرقاق خلال عيد الأضحى فهذه عادة متوارثة لدينا منذ القدم، ولهذا سنوضح لكم خطوات عملها بشكل بسيط ودقيق.

طريقة عمل الرقاق باللحمة

تعتبر تلك الأكلة ذو مذاق رائع ومميز وهي تعد من أهم عادات المصريين خلال عيد الأضحى، وتعتبر غير مكلفة بشكل كبير وإليكم طريقة عمل الرقاق باللحمة بشكل مفصل، وأهم مكوناتها:

المكونات

نحتاج إلى المكونات التالية لعمل الرقاق باللحمة:

نصف ك من الرقاق.

نصف ك من اللحم المفروم.

ملح حسب الرغبة.

رشة فلفل أسود.

القليل من الكزبرة والكمون.

مقدار بصلتين.

ثلاث ملاعق من السمن.

ثلاث أكواب من المرقة.

طريقة تحضير اللحم المفروم

قومي باتباع الخطوات التالية، لعمل اللحم المفروم: ضعي إناء على الموقد وبه اللحم المفروم، وابدئي بتقليبه جيدًا. قومي بوضع التوابل والبصل المفروم على اللحم واخلطي المكونات سويًا، ولا تنسى الملح. اتركي الخليط على النار حتى تمام النضج وبعد ذلك يمكنك استخدامه.

خطوات تحضير الرقاق باللحمة المفرومة