نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات أقتصادية أصنعي أفضل صينية رقاق باللحمة المفرومة في البيت مثل الجاهزة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل الرقاق باللحمة، بسيطة وسهلة ولا تحتاج منكِ وقت ولا مجهود، فمن المعروف أن كافة المصريين يقومون يتناول الرقاق خلال عيد الأضحى فهذه عادة متوارثة لدينا منذ القدم، ولهذا سنوضح لكم خطوات عملها بشكل بسيط ودقيق.
طريقة عمل الرقاق باللحمة
تعتبر تلك الأكلة ذو مذاق رائع ومميز وهي تعد من أهم عادات المصريين خلال عيد الأضحى، وتعتبر غير مكلفة بشكل كبير وإليكم طريقة عمل الرقاق باللحمة بشكل مفصل، وأهم مكوناتها:
المكونات
- نحتاج إلى المكونات التالية لعمل الرقاق باللحمة:
- نصف ك من الرقاق.
- نصف ك من اللحم المفروم.
- ملح حسب الرغبة.
- رشة فلفل أسود.
- القليل من الكزبرة والكمون.
- مقدار بصلتين.
- ثلاث ملاعق من السمن.
- ثلاث أكواب من المرقة.
طريقة تحضير اللحم المفروم
- قومي باتباع الخطوات التالية، لعمل اللحم المفروم:
- ضعي إناء على الموقد وبه اللحم المفروم، وابدئي بتقليبه جيدًا.
- قومي بوضع التوابل والبصل المفروم على اللحم واخلطي المكونات سويًا، ولا تنسى الملح.
- اتركي الخليط على النار حتى تمام النضج وبعد ذلك يمكنك استخدامه.
خطوات تحضير الرقاق باللحمة المفرومة
- حتى تستطيعي الحصول على أفضل رقاق باللحم، يجب عليكِ اتباع الخطوات التالية، وإليكم طريقة عمل الرقاق باللحمة فيما يلي:
- ضعي المرقة على الموقد وقومي بخفض النار وكلما قلت مع الاستخدام يمكنكِ إضافة مرقة لها، وقومي بإحضار صينية لوضع الرقاق بها.
- ضعي الرقاق في المرقة حتى يصبح لين ولكن انتبهي حتى لا يذوب في المرقة، وبعد ذلك اخرجي الرقاقة وضعيها في الصينية وقومي بدهنها بالسمن.
- قومي بإعادة الخطوات السابقة في كافة الرقاق حتى تصلي لمنتصف الصينية، أي بعد ٤ أو ٥ رقاقات وضعي اللحم المفروم.
- عليكِ تكملة بقية الصينية بالرقاق ولا تنسى وضع السمن بعد كل رقاقة منهم وعلى الوجه أيضًا، حيث أن تلك الخطوة تجعل صينية الرقاق مورقة بعد أن تنضج.
- ضعيها في فرن ساخن على درجة حرارة 180، وعندما تلاحظي احمرار جوانبه قومي بإشعال الشواية لتحمير الوجه، وبعد ذلك اتركيها لتهدأ ثم يتم تقديمها.
- لقد تعرفنا من خلال المقال على طريقة عمل الرقاق باللحمة والتي تعتبر من أهم الأكلات المصرية التي يتم عملها خلال العيد الأضحى المبارك، ولهذا قمنا بتوضيح كافة الخطوات بصورة دقيقة لضمان الحصول على أفضل صينية رقاق باللحم.
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