نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل ماسكرا طبيعية مذهلة في المنزل وذلك بطريقة سهلة وصحية وأفضل من مراكز التجميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الماسكرا الطبيعية هي أحد أهم أدوات التجميل داخل شنطة المكياج لدي كل سيدة وفتاة بشكل كبير، وذلك لأن الرموش الطويلة الكثيفة من أهم ما يظهر جمال العينين لدي جميع أفراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات، والذي يجعلك تظهرين في أجمل إطلالة رائعة وجذابة لك عزيزتي، والماسكرا يجب أن تكون من مكونات طبيعية وصحية وآمنة على صحة وسلامة العينين، والتي تعتبر أحد أهم المناطق الحساسة في الجسم والتي يجب علينا الابتعاد عن الماسكرا المستوردة الكيميائية، والتي تعتبر من أخطر المواد الكيميائية الضارة جداً علي صحة وسلامة العينين، ولذلك فإن العديد من السيدات والفتيات اللاتي يلجأن إلي مراكز التجميل والعناية بالشعر والتي تستخدم تلك المواد الكيميائية الضارة والتي تظهر علي المدي القريب مشكل تلك المواد الخطيرة، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أقوي وأجمل ماسكرا طبيعية مذهلة. طريقة عمل الماسكرا الطبيعية ومكوناتها المكونات ملعقة كبيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة كبيرة من الكحل المطحون.

ملعقة كبيرة من النشا.

زجاجة ماسكرا قديمة نقوم بشطفها جيدا لنضع فيها المكونات بعد الخلط.

نحضر حقنة نظيفة. طريقة التحضير نحضر وعاء صغير، ونضع فيه ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ثم نحضر نصف ملعقة من النشا، حيث أنها تعمل على كثافة الرموش، ونضيفها على جل الصبار مع المزج الجيد. ونضيف نصف ملعقة من الكحل المطحون ونقوم بخلط المكونات جيدا. بعد المزج الجيد، نحضر زجاجه الماسكرا التي قومنا بتنظيفها.

ونحضر الحقنة ونضع بها خليط الماسكرا، ونقوم بتفريغ المكونات في زجاجة الماسكرا مع التقليب الجيد، ونقوم بغلق الماسكرا جيدا، وبذلك تصبح جاهزة للاستخدام، وتحصلي على رموش سوداء وطويلة وجذابة. نصائح للحصول علي رموش طويلة تمشيط الرموش بلطف من الجذور إلي الأطراف يوميا بفرشاة ماسكرا نظيفة.

التعامل بلطف مع الرموش ومنطقة ما حول العينين أثناء إزالة المكياج، حيث أن فرك المكياج يؤدي إلى تكسير الرموش أو فقدانها.

تناول الغذاء الصحي الغني بالعناصر الغذائية التي تحتجها الرموش مثل الخضروات الورقية، والفواكه، والجوز، واللحوم الحمراء منزوعة الدسم، والبقوليات، والبطاطا.

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