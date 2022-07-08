نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة الصاروخ.. أسرع طريقة لتنظيف الكرشة من الزفارة نهائيا حتي لو كانت فحمة هتبقي زي القشطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد الكثير من الأشخاص لعيد الأضحى المبارك بفرحة وبهجة كبيرة، وخصوصًا بسبب ذبح الأضحية، وتوزيع الكثير منها على الفقراء والمساكين، كما أن تناول الأضحية له مذاق خاص في فم كل من يأكله، لأنها تكون طازجة ولحمها جيد، لكن المشكلة الكبيرة التي تواجه الكثير من الناس، وخصوصًا السيدات، لأنهن المسئولات عن الطهي، هي تنظيف أحشاء الأضحية من البكتيريا والفضلات الموجودة بها، مثل: الممبار، والكرشة.

أسرع طرق لتنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ

تعتبر الكرشة من أكثر الأحشاء الموجودة في الاضحية التي تحتوي على فضلات، والتي تعاني الكثير من السيدات في تنظيفها، حيث تبحث عن طرق آمنة لتظيفها دون دخول أي مواد ضارة بها، وحدوث تلوث غذائي، ومن هذه الطرق:

المكونات

ماء فاتر.

ماء ساخن.

أسبرين.

فنجال خل.

طريقة التحضير والاستخدام

نضع الكرشة في وعاء ماء فاتر لمدة ربع ساعة.

نخلط الأسبرين والماء الساخن في وعاء آخر ونمزجهم جيدًا.

نضع الكرشة في الخليط لعدة دقائق.

يتم تنظيف الطبقة الخضراء الموجودة بها بالملعقة أو السكين حتى تصير بيضاء.

نضع الكرشة في وعاء ماء ونغسلها جيدًا.

نضع الخل بعدها على الكرشة لعدة دقائق.

طريقة أخري لتنظيف الكرشة من الزفارة

المكونات

ثلاث ملاعق بكينج باودر.

ماء ساخن.

فنجال خل.

طريقة التحضير والاستخدام

نخلط الماء الساخن مع البكينج باودر ونمزجهم جيدًا.

نضع الكرشة في الخليط ونتركها لعدة دقائق.

يتم تنظيف الطبقة الخضراء الموجودة بها بالملعقة أو السكين حتى تصير بيضاء.

نضع الكرشة في وعاء ماء ونغسلها جيدًا.

نضع الخل بعدها على الكرشة لعدة دقائق.

تنظيف الكرشة بالخل

المكونات

ملح ليمون.

ملح.

دقيق.

خل.

ماء مغلي.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم غسل الكرشة بالماء.

نضع نصف كوب ملح ليمون على الكرشة.

نضع الماء المغلي عليها ونتركها لمدة ساعة.

نضع الكرشة في وعاء ماء ونغسلها جيدًا لمدة عشر دقائق.

نضع كمية من ملح الليمون عليها ونتركها لساعة أخرى.

يتم تنظيف الطبقة الخضراء الموجودة بها بالملعقة أو السكين حتى تصير بيضاء.

نضع الكرشة في وعاء به ملح وخل وملح ليمون لمدة ساعةؤ ثم نغسلها جيدًا.

تنظيف الكرشة باستخدام الدقيق

المكونات

ثلاث ملاعق من الدقيق.

ماء فاتر.

طريقة التحضير والاستخدام