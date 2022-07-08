نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة تنظيف الممبار بكل سهولة في البيت وبأقل التكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الممبار من أفضل وأحلى الأكلات الشعبية المشهورة التي يحبها الكثيرون التي تتميز بالطعم اللذيذ والمميز عن باقي الأكلات المختلفة، ومع حلول عيد الأضحي المبارك يريدون أغلب السيدات معرفة طريقة تنظيف الممبار من الزفارة والدهون الداخلية والخارجية بكل سهولة وبدون مجهود، ونجد الكثير منهم يصعب عليهم الأمر في تنظيف الممبار، ونقدم لكم طريقيتن لتنظيف الممبار من الزفارة وبدون روائح بكل سهولة ويسر في البيت ومكونات بسيطة، لانه الممبار من الأكلات المتميزة المشهورة المصرية التي تشتهر في العزومات والمناسبات على سفرة الطعام الرئسية، ويرغبون عليها الكثيرون في شرائها من المطاعم جاهزا لتميزها بطعم الرهيب اللذيذ الممتع، واليكم في خلال السطور التالية أسرع طريقة تنظيف الممبار بكل سهولة في البيت وبأقل التكلفة أسرع طريقة تنظيف الممبار في دقايق بمكونات بسيطة المكونات كوب واحد من الخل الأبيض

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

نصف كوب دقيق أبيض

كمية مناسبة من الماء

كوب واحد من الملح الخشن طريقة التحضير نقوم بتحضير الممبار ونقلبه إلى الوجه الداخلي ونحضر وعاء كبير ونضع ملعقة من البيكنج بودر والخل ونقلب المكونات مع إضافة الماء نقوم بتنظيف الممبار من الدهون الزائدة باستخدام السكين ونقوم بغسله بالماء الجارى جيداً ثم يصفي جيداً بعد ذلك نضيف الكمية الدقيق الأبيض ونقلب المكونات مع بعضهم ثم نضيف ملعقة كبيرة من الملح الخشن في الممبار ونقلب المكونات وتترك لمدة ربع ساعة بعد ذلك نغسل الممبار جيداً بالماء ونضعه في وعاء مناسب ونضيف كمية من الخل الأبيض حتي التخلص من الزفارة نهائي طريقة تنظيف الممبار في الخلاط أو الكبة نقوم بتحضير سكين من البلاستيك في الخلاط أو الكبة

كما يمكن وضع ورق الومنيوم على سكين المعدن بدلا من البلاستيك

نضع كمية من الممبار مع إضافة من الملح مع كيلو ممبار كيس ملح

ثم نشغل الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة اذا كان السكيم معدن واذا كان السكين بلاستيك تشغيل على أعلى سرعة

نقوم باخراج الممبار من الخلاط ونجد أصبح نضيف وبدون زفارة

بعد ذلك نضع الممبار في منقوع الماء بالخل والملح والليمون لمدة 10 دقايق ويشطف جيدا على الحشو

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