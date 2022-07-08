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عمر شويل - جدة نصائح لتجنب زيادة الوزن في عيد الأضحى، غداً أولي أيام عيد الأضحى المبارك والمشهور بأطباق اللحوم المختلفة، حيث يضحى معظم الأهالي بمختلف أنواع المواشي سواء الأبقار أو الماعز أو الخرفان، وتقوم الأمهات بإعداد أطباق مختلفة من هذه اللحوم المميزة مثل الكفتة واللحم المشوي واللحم المسلوق وكذلك الممبار والكرشه.

ومعظم هذه الأطباق تحتوى على نسبة عالية من الدهون والتي تسبب زيادة كبيرة في الوزن، وتؤثر على الصحة وخاصة للذين يتبعون نظام الدايت أو مرضي القلب والسكر، لذلك هناك عدة نصائح لابد على الجميع إتباعها لتجنب زيادة الوزن بعد تناول أطباق اللحوم المختلفة في عيد الأضحى المبارك.

نصائح لتجنب زيادة الوزن في عيد الأضحى

كثير من الأشخاص لا يقدرون على منع أنفسهم من تناول أطباق اللحوم المختلفة في عيد الأضحى المبارك والمشهور بعيد اللحمة، حيث تتنوع أطباق اللحمة، ولكن منها الذي يسبب زيادة كبيرة في الوزن ومنها المفيد للصحة ولا يسبب أي ضرر، ولكن يفضل تناول اللحوم بحجم محدد، ولابد من إتباع النصائح التالية لتجنب الإصابة بأمراض خطيرة.

لابد من تجنب تناول اللحوم الغنية بنسبة عالية من الدهون. تناول الكثير من الماء على مدار اليوم لترطيب الجسم. يفضل تناول اللحوم المشوية أو المسلوقة التي لا تحتوى على نسبة عالية من الدهون وسعرات حرارية أقل. ينصح بتناول الشاي الأخضر بعد تناول وجبة اللحوم ليسهل عملية الهضم. ممارسة الرياضة بعد تناول اللحوم أمر مهم يفضل اتباعه. بعد تناول أطباق اللحوم يفضل عدم تناول الحلويات التي تحتوى على نسبة عالية من السكريات. لابد من النوم بشكل صحي حتى لا تزيد الرغبة بتناول الأطعمة. تجنب النوم بعد تناول أطباق اللحوم المختلفة. عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة دهون عالية مثل الكرشة والممبار.

أطباق لحوم صحية في عيد الأضحى المبارك

هناك عدة أطباق مجهزة من اللحوم يمكنك تناولها ولا تسبب الضرر للصحة أو الجسم، كما إنها أطباق مميزة وشهية وتتمثل في الآتي.