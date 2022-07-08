أجمل صبغ الحواجب الطبيعية بكذا لون مذهل بطريقة سهلة وصحية وأفضل من مراكز التجميل

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عمر شويل - جدة صبغ الحواجب من أهم وأكثر ما تبحث عنه كل سيدة وفتاة بصورة كبيرة حيث أن الحواجب هي عنوان جمال الوجه والعينين لدي جميع أفراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات، اللاتي يحبون الظهور وهم في أفضل إطلالة رائعة وجذابة وحواجب مرسومة وجذابة وأجمل من التاتو الذي يعطينا شكلا غير لائق وغير مرغوب فيه، وصبغ الحواجب يجب أن يتم عملها في المنزل بطريقة طبيعية وصحية وخاصة للسيدات والفتيات اللاتي يعانين من تساقط شعر الحواجب والذي يعمل على وجود فراغات بالحواجب بشكل غير ملائم، والذي يؤثر على الحالة المزاجية والنفسية لدي كل من يعاني من تلك المشاكل، ولذلك فإننا الكثير من السيدات اللاتي يلجأن إلي الذهاب الى مراكز التجميل والعناية بالشعر وذلك لعمل صبغ الحواجب بكذا لون، والتي تعالج بمواد كيميائية ضارة جداً لصحة الشعر والحواجب بصورة كبيرة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أقوي وأجمل صبغ الحواجب الطبيعية بكذا لون. طريقة الحصول على صبغة حواجب سوداء اللون المكونات ملعقة واحدة من مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقة واحدة صغيرة من جيل الصبار.

قرص فحم مطحون جيدا. طريقة التحضير في وعاء صغير، أخلطي ملعقة واحدة من الكاكاو، وإضافة ملعقة واحدة صغيرة من جيل الصبار مع تقليب المكونين جيدا للحصول على قوام جيد.

نفرغ عليهم قرص الفحم المطحون وهو السبب في الحصول على اللون الأسود مع تقليب المكونات مرة أخرى.

نقوم بإحضار فرشاة ماسكرا قديمه، ونضع على شعر الحاجب لمدة عشرون دقيقة، ثم اشطفيها بالماء جيدا، وتجنب ملامسة العينين.

نكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على اللون المطلوب. يمكننا الاحتفاظ بهذه الكمية في الثلاجة لمدة أن تصل إلى ثلاث أسابيع. أسهل طريقة للحصول على حواجب بنية اللون المكونات ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة.

ملعقة واحدة صغيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير نقوم بخلط ملعقتان كبيرتان من القهوة مع ملعقة صغيرة واحدة من الكاكاو في إناء نظيف، ونضيف إليهم ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ونقلب هذه المكونات جيدا في هذا الإناء.

نضيف ملعقة كبيرة واحدة من العسل مع تقليبهم جيدا ببعض. نحضر فرشاة ماسكرا قديمة ونضع هذه الوصفة على الحواجب لمده خمس وعشرون دقيقة، ثم اغسليها بعد ذلك.

كرري هذه الوصفة حتى الحصول على النتيجة المطلوبة واللون الذي تريديه. طريقة الحصول على حواجب مشقره المكونات ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل. طريقة التحضير نحضر طبق ونضيف إليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ونضيف نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل.

نقلب المكونين جيدا ببعضهما، ونضعهم على شعر الحواجب ونمشطها جيدا باستخدام فرشاة الماسكرا القديمة.

نترك هذه الوصفة على شعر الحواجب لمدة عشرين دقيقة، ثم نقوم بغسلها بالماء الفاتر.

نضع هذه الوصفة يوميا للوصول إلى درجة التشقير المناسبة.

وللملاحظة يراعى عند استخدام هذه الوصفة يجب أن نضع كمية قليله أولا لمدة عشر دقائق إذا حدث تهيج أو احمرار في منطقة الحاجب يجب غسله على الفور ولا يجب أن تزيد الفترة عن عشر دقائق، وإذا لم يحدث التهاب أو أحمرار ضعيه لمدة عشرون دقيقة للوصول للنتيجة المطلوبة.

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