نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم البقدونس الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم البقدونس ، من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح البشرة وشد الوجه والتخلص من التجاعيد نهائياً، وهو كريم طبيعي لا يحتوي علي أي مركبات كيمائية تضر بالبشرة ويمتلك نسبة عالية جداً من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجلد، سوف تحصلين بعد استخدامك هذه الكريم علي بشرة صافية وخالية من أي عيوب جلدية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم البقدونس في المنزل.

مكونات عمل كريم البقدونس

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الكريم الرائع في تفتيح البشرة وهي كما يلي:-

حزمة من البقدونس.

2 كوب من الماء.

معلقتين كبار من النشا.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف معلقة كبيرة من جيل الصبار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير كريم البقدونس في المنزل بأبسط الخطوات وهي كما يلي:-

نقوم اولاً بإحضار حزمة البقدونس، ويتم تقطيعها ثم توضع في حلة، ويوضع علية 2 كوب من الماء، وترفع علي النار حتي الغليان. ثم بعد ذلك توضع في الخلاط الكهربائي، ويتم خلطها جيداً ثم تصفي في حلة أخري، نأخذ ماء البقدونس ونضيف عليه معلقتين من النشا، ويتم تذويبهم جيداً. بعد كدة يتم رفعهم علي نار متوسطة، مع التقليب المستمر حتي يثقل الخليط قليلاً، ثم يتم رفعهم من علي النار، ويضاف زيت الزيتون وجيل الصبار. يتم مزج المكونات جيداً مع بعض حتي يبرد الخليط ويصبح جاهز، بعد كدة يتم إحضار علبة نظيفة ويوضع فيها الخليط ثم توضع في الثلاجة لحين الاستخدام. ثم يتم وضع الخليط كل ليلة يومياً، علي بشرة نظيفة ويترك لمدة نصف ساعة، حتي يجف تماماً ثم يغسل بالماء البارد.

فوائد كريم البقدونس السحري للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً للبقدونس سوف نتعرف علي بعضها وهي كالاتي:-