نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك ليلة العيد ماسك الجيلاتين لتقشير وتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر ماسك الجيلاتين ، من المسكات الطبيعية المميزة التي تساعدك علي التخلص من الرؤوس السوداء والتجاعيد، وهو مفيد جداً للبشرة بسبب تحفيزه لإفراز الكولاجين الضروري للوجه ومحاربة ظهور علامات الشيخوخة، وهو واحد من المكونات المفيدة والفعالة في تجديد شباب البشرة، ويعتبر من المصادر المهمة للكولاجين وهي مادة تحافظ علي مرونة الجلد وتحسين مظهره وبالتالي تخلصك من علامات التمدد، ويعتبر هذا القناع من أفضل أقنعة الوجه للبشرة الجافة التي تعاني من الاحمرار والالتهاب، وهو يعمل علي التخلص من الرؤوس السوداء في الوجه لأنه يعمل علي التغلغل في المسام المفتوحة فيخلصها من الشوائب والأوساخ العالقة بها، يحث تفضل معظم النساء الاتجاه لها عوضاً من الوسائل التجميلية الحديثة، نظراً لما تمتاز به من معدلات أمان مرتفعة، ويأتي ماسك الجيلاتين للوجه كواحد من الخلطات الطبيعية.

مكونات عمل ماسك الجيلاتين

سوف نتعرف علي مكونات عمل هذا الماسك السحري في المنزل لتفتيح ونضارة البشرة وهي كما يلي:-

5 ملاعق من الجيلاتين من العطار.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير ماسك الجيلاتين في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع فيه الجلاتين ثم نضيف عليه الماء الدافئ، نقوم بخلط المكونات معاً لتتجانس جيداً. نضع المزيج في الميكروويف لمدة 10 ثواني فقط، ثم نقوم بوضع المزيج علي الوجه بأكمله، وأحرصي علي تناسق سماكته علي الوجه. أتركه لمدة 30 دقيقة علي وجهك حتي يجف ويتماسك علي الوجه، ثم بعد ذلك قومي بنزع ماسك الجلاتين برفق من علي الوجه. قومي بعد ذلك بغسل وجهك بالماء لإزالة ما تبقي من الماسك علي الوجه.

فوائد ماسك الجيلاتين للبشرة

سوف نتعرف علي بعض فوائد هذا الماسك الرائع في تنظيف ونضارة البشرة وهي كما يلي:-