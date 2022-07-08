نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مقلقل اللحم السعودي للعزائم في الأعياد والمناسبات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحضير مقلقل اللحم من الأطباق السعودية المشهورة ذات طابع شهي ومميز ولذيذ محبب لجميع الأفراد بجميع الأعمار يقدم على المائدة كوجبة رئيسية بجانب الخبز حيث تقدمه ربه المنزل لأسرتها في الأعياد والمناسبات والعزائم مقلقل اللحم يحضر بأكثر من طريقة فمنه مقلق اللحم أو الدجاج أو الكبده من خلال هذا المقال سوف نقوم بتحضير مكوناته وطريقة طهي وتحضير اللحم.
مكونات مقلقل اللحمة السعودي
مكونات اللحم السعودي متوفرة في كل مطبخ لأنها سهلة وبسيطة وتحمل الكثير من القيمة الغذائية التي تعود على الجسم بالصحة بالإضافة إلى ذلك الطعم والمذاق الشهي والمكونات كالاتي:
- وزن 750 جرام لحم بقري مقطع مكعبات صغيرة.
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- 2 حبة بصل مقطعة شرائح صغيرة.
- 3 حبات من ورق الغار.
- 2 حبة فلفل اخضر مقطع شرائح.
- ملعقة كبيرة ثوم مهروس.
- حبة فلفل احمر مقطع شرائح.
- أيضا حبة فلفل اصفر مقطع شرائح.
- كذلك حبة فلفل برتقالي مقطع شرائح.
- والقليل من الفلفل الحار حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.
- رشه فلفل اسود ناعم.
- ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.
- حبة طماطم مفرومة.
- ربع كوب دبس الرمان.
- رشه ملح.
خطوات تحضير مقلقل اللحم السعودي
- أولا نبدأ في تجهيز اللحم بغسلة وتصفيته من الماء جيدا.
- نأتي بمقلاة واسعة ونضعها على النار نضع فيها الزيت وورق الغار واللحم مع التقليب حتى يتغير لون اللحم.
- نغطي المقلاة ونترك اللحم على نار متوسطة الحرارة لمده ما بين 10 إلى 15 دقيقة.
- نضيف على اللحم البصل والثوم المهروس والفلفل الألوان والفلفل الأخضر والفلفل الحار ونقلب المكونات مع بعضها جيدا.
- نتبل اللحم بالبهارات المشكلة وبهارات اللحم والفلفل الأسود والقرفة لمدة ثلاث دقائق ثم نطفئ النار.
- نقدم اللحم في طبق التقديم المناسب مع الخبز أو يقدم كسندوتشات مع المايونيز أو الجبن المبشور ثم نحمص السندوتشات من الجهتين في المقلاة ويتقدم بصحة وعافية.
نصائح تساعد في تحضير مقلقل اللحم
- إليكم اهم النصائح والارشادات التي تساعد في الحصول على وصفة شهية وصحية وناجحة من أول مرة لطبقنا اليوم مقلقل اللحم.
- لا يفضل استخدام نفس لوح التقطيع لكل من الخضار واللحوم وتخصيص واحد لكل منهما على حدى.
- يفضل استخدام الطماطم بعد عصرها في المنزل بدلا من تلك الجاهزة لاحتوائها على بعض المواد الحافظة.
- لا يفضل تقليب المكونات ونكتفي بتقليب المقادير بين الحين والأخر.
- يفضل شطف اللحم بماء بارد قبل الطهي للتخلص من أي دماء وشوائب عالقه بها.
- في حال اذا رغبت ربه المنزل في جعل اللحم يبقى طريا بعد التسوية يجب عليك وضع القليل من عصير الليمون عليه أو إضافة القليل من السكر عند تسويتها.
- في حال اذا كان اللحمة المستخدم في تحضير الوصفة كثيره الدهن عليك بتقليل المادة الدهنية في الوصفة حتى لا تكون السعرات الحرارية زائدة بالوصفة.
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