نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سهلة وسريعة لأول يوم في عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل اللحمة الباردة بكل تفاصيلها في المنزل بدون مكونات معقدة، وبما أننا في عيد الأضحى أو عيد اللحم، سنتعرف الآن على الطريقة المثالية لتحويل قطعة عرق التربيانكو إلى لحم مميز للغاية لن تقومي بوصفها غيرها إذا كنت تريد تناول اللحم، وتعرف على تفاصيلها الكاملة المميزة الآن عبر الفقرات التالية.

طريقة عمل اللحمة الباردة

إذا تحدثنا عن اللحم فإن اللحمة الباردة المميزة وذات المذاق الرائع هي من تأتي في بالنا في أول الأمر، وإليك الآن كامل التفاصيل الخاصة بالطريقة المثالية لصنعه عن طريق المكونات وطريقة التحضير بواسطة الفقرات التفصيلية التالية.

مكونات اللحمة الباردة

2 كيلو لحم من عرق التربينكو.

نصف كيلو بصل.

2 جزر.

أربع فصوص ثوم.

عود كرفس.

ورق لورا.

ثلاث فصوص حبهان.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ثلاث فصوص مستكة

سمنة أو زبدة أو زيت حسب الرغبة.

طريقة تحضير اللحمة الباردة

تعرف الآن عبر النقاط التالية على الطريقة المثالية التي لن تجعلك تريدي الاستغناء عنها في أي عزيمة أو أي وقت آخر، وإليك الآن طريقة التحضير الآتية:

أحرص على جعل الجزار يقوم بربط قطعة اللحم بطريقة مناسبة، وقم بإحضار السكين وأبدأ في صنع ثقوب وضع قطع الثوم بها.

قم بإحضار جريل أو مقلاة تقوم بوضع الزبد والقليل من الزيت وضع الآن فصوص المستكة.

يجب أن تقوم بوضع اللحم الآن حتى تبدا في قفل المسام بشكل نهائي، ويجب أن تقوم بتحمير اللحم من جميع الجهات.