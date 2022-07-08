نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح سريعة لشعر لامع في الصيف استخدميها لجعل شعرك ناعم ونضر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يميل الناس إلى غسل شعرهم خلال فصل الصيف مما يسبب إجهاد الشعر ويجعله يفقد اللمعان الذي يمنحه الحيوية والجمال. وإليك بعض النصائح للحفاظ على صحة الشعر وحماية لمعانه.

لتغذية الشعر، داخليًا وخارجيًا، دور مهم في جمال الشعر. من المهم التركيز على تناول العناصر الغذائية والفيتامينات في وجبات الطعام مثل البيض وكذلك الزيوت المفيدة مثل زيت الزيتون والأفوكادو الغني بالدهون المفيدة. من المهم جدًا عمل قناع زيتي مثل زيت الزيتون أو جوز الهند أو الأفوكادو أو بذور العنب أو الجوجوبا أو أي زيوت أخرى لديك. لفي الشعر على شكل دائرة واتركيها لمدة نصف ساعة إلى 10 ساعات، ثم اغسلي الشعر بالطريقة المعتادة. سيكون هناك لمعان ونعومة ملحوظان للشعر، وعلى المدى الطويل سيختفي التقصف وستكون الزيادة في طول الشعر ظاهرة. القهوة من الحبوب الغنية بالعناصر المفيدة والزيوت الدهنية التي تساعد على إطالة الشعر. يمكن استخدام تفل القهوة لتدليك فروة الرأس وإضافة القليل من الشامبو أثناء غسل الشعر حيث أنه ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويزيد من كثافة الشعر. بالنسبة لمن يقوم بصبغ شعره سواء في المنزل أو في صالونات التجميل، يجب الحرص على صبغ الشعر وهو غير مغسول لأن الزيوت الطبيعية التي يفرزها الجسم تحمي الشعر من الصبغات القوية.

نصائح أخرى للحفاظ على شعرك

لا تنسى ان استخدام الأنواع الغير جيدة من كريمات الشعر تضر للغاية بفروة شعرك في المقام الأول قبل أن تضر بالشعر نفسه. فيجب استخدام الانواع التي لا تحتوي على سلفات أو صوديوم ومكتوب عليها “free” تعد هي خالية من المكونات الضارة التي تعمل على جفاف شعرك سريعا جدا. حاول قدر الامكان الابتعاد عن الشمس في الاوقات التي تتعامد الشمس فيها على الارض لأنها في هذا الوقت تطلق الشمس العديد من الأشعة فوق البنسجة التي تلحق الضرر بشعرك بشكل كبير جدا.

استخدام المطلف او البلسم بعد كل عملية غسيل للشعر قد تعيد بعض الزيوت التي فقدها مع المياة. قد يبدو هذا الأمر غريبا الى حدا ما ولكننا ننصح باستخدام مياة الفلتر في غسيل شعرك لأنها معالجة ضد الاملاح الكثيرة التي تسبب ضرر لشعرك أيضأ.