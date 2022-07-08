نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممنوعات البشرة الدهنية في الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك بعض الأطعمة والتي تصنف من ضمن ممنوعات البشرة الدهنية في الصيف، التي عليكم تجنبها قدر الإمكان أو التقليل منها، نعرضها عليكم:

ممنوعات البشرة الدهنية في الصيف

السكريات المضافة مثل شراب الذرة والعسل والسكر القصب تعطى مؤشر عالي بنسبة السكر في الدم، بمعنى أنه قد يعوض نسبة السكر في الدم ومستويات الهرمونات، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الدهون وارتفاع مخاطر حب الشباب وبالتالي عليك الحد من استخدام هذه السكريات واستخدام سكريات الفاكهة.

الوجبات الخفيفة المالحة

الوجبات الخفيفة المالحة مثل رقائق البطاطس، والبطاطس المقلية والمقرمشات، تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والذي يسبب ضرر بالغ في صحة الجلد عن طريق زيادة الالتهابات، وهذه الوجبات تحتوي على دهون متحولة أو مهدرجة والتي لها آثار سيئة جدا على البشرة الدهنية.

الدقيق المخصب

الدقيق المخصب هو ذلك الدقيق الذي يصنع منه المعكرونة وبعض المخبوزات ومشكلة هذا الدقيق تكمن في أنه يهضم بكفاءة أقل ويكون له تأثير أكبر على نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الدهون، عليك اختيار الحبوب الكاملة مثل الشعير والأرز البني والشوفان بدلا من ذلك.

اللحوم الدهنية

اللحوم الدهنية مثل لحم البقر والضأن والسجق تحتوي على كميات غنية من الدهون المشبعة، وهو نوع من الدهون المرتبط بالبدانة وأمراض القلب أكثر من اللحوم الأخرى، هذه الدهون تؤثر على صحتك، لذا حاول استخدام أساليب الطهي قليل الدسم مثل الشي لهذه اللحوم إذا اضطررت لأكلها، ممنوعات البشرة الدهنية في الصيف .

منتجات الألبان

أثبتت الأبحاث العلمية أن كوب الحليب الذي كنت معتادا على شربه وأنت طفل صغير قد يضر ببشرتك في المستقبل إذا كانت بشرتك دهنية، وعلي الرغم من أن آثار منتجات الألبان على البشرة الدهنية ليست قوية، إلا أنها تزيد حب الشباب سوءا وتسرع ظهور علامات الشيخوخة على البشرة الدهنية، حان الوقت أن تجد الكالسيوم في منتجات أخرى مثل الخضاذو الورقات الخضراء

العناية بالبشرة الدهنية

بعض التعرف على بعض ممنوعات البشرة الدهنية في الصيف، علينا تقديم أفضل الطرق من أجل العناية بالبشرة الدهنية:

غسل البشرة مرتين في اليوم، مرةً صباحاً، وأخرى مساءً، مع تدليك الوجه جيداً، ثمّ غسله بالماء البارد، ومن المفضل تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على الكحول أو العطر.

مسح البشرة بمناديل ناعمة، وتجفيفها بلطف، للمحافظة على توازنها، ولمنع ظهور البثور. اختيار مستحضرات التجميل التي لا تسبب إغلاقاً للمسامات، بالإضافة للمستحضرات التي لا تحتوي على الكحول.

إزالة المكياج قبل النوم، باستخدام مزيل خالٍ من الزيوت.

استخدام مستحضرات طبية للعناية بالبشرة، ومن المفضل احتوائها على أسيد الساليسيك أو الجيلكوليك.

· استخدام كريم واقٍ من أشعة الشمس بمكوّنات طبيعية، لا تتسبب بإغلاق المسامات.

الحرص على تطهير الوجه يوميا ولكن دون الإفراط فى ذلك حتى لا تجف البشرة فتحاول إفراز المزيد من الزيوت لتعويض ما فقد والحرص أيضا على إستخدام منطف برغوة على الأقل مرة باليوم لأن الماء ليس كافى لإزالة الشوائب والزيوت من الوجه وتراكمها يؤدى لظهور حب الشباب

· الحرص على الإستحمام بعد أداء التمارين الرياضية للتخلص من العرق لأنه تركه يؤدى لمشكلة حب الشباب

· إستخدام مستحضرات العناية بالبشرة المناسبة للبشرة الدهنية لعلاج حب الشباب لانها تزيل الزيوت وخلايا الجلد الميتة

· إستخدام مستحضرات التجميل التى تحتوى على حمض الساليسيليك لأنها تساعد فى علاج حب الشباب والبثور

· إختيار منتجات العناية بالبشرة الخالية من الزيوت

· الحرص على إستخدام منتجات التقشير ويفضل الوصفات الطبيعية لتقشير البشرة الدهنية لمنع الإصابة بحب الشباب لأن التقشير يقلل من الزيوت

· إستخدام منتجات العناية بالبشرة التى تقلل من حجم المسام للتحكم فى إنتاج الزيوت وتقليل الإصابة بالرؤس السوداء والبثور وحب الشباب

الإبتعاد على الأغذية المصنعة خاصة التى تحتوى على فول الصويا

إستخدام زيت جوز الهند لأنه مفيد لعلاج حب الشباب للبشرة الدهنية

· تناول ما يكفى من البروتين لأنه يحد من مشكلة حب الشباب

· تجنب الزيوت غير المشبعة

تجنب المنتجات التى تحتوى على الجلوتين

الحرص على تناول الخضروات والفواكه لأنها تمد الجسم بالعناصر اللازمة لعلاج مشكلة حب الشباب للبشرة الدهنية

الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين أ لأنها تقى من الإصابة بحب الشباب.

استخدام مستحضري تنظيف جيد للعناية بالبشرة ومنع تهيجها.

استخدام كريم مرطب ذو أساسٍ مائي.

استخدام الأقنعة الطبيعية مرة أسبوعياً، سواءً لتقشير، أو تفتيح، أو ترطيب البشرة. تجنب المنتجات الدهنية التي تتسبب بإغلاق المسامات.

تجنب استخدام بخار الحمامات الساخنة.

تدليك البشرة بشكلٍ أسبوعي، وذلك لتنشيط الدورة الدموية فيها.

· تناول كميات كافية من الماء، للمحافظة على رطوبتها. تناول كمية كافية من الخضروات والفواكه التي تحتوي على أوميجا3، ر .

علاج البثور والحبوب بالبشرة الدهنية الحساسة

هناك عدة وصفات طبيعية تساهم في التخلص من بثور وحبوب البشرة الدهنية الحساسة، بالإضافة لزيادة نضارتها، ومنها:

وصفة الدقيق ومياه الورد

المكونات:

مياه الورد

دقيق

طريقة التحضير:

وضع ملعقتين صغيرتين من الدقيق في وعاء، ثمّ إضافة أربع ملاعق صغيرة من المياه الورد.

خلطهما جيداً.

ثمّ توزيع الخليط على الوجه وتركه مدّة عشر دقائق.

ثمّ غسله بالماء الدافئ.

مع الحرص على تكرارها مرتين في الأسبوع.

وصفة العسل

المكونات:

عسل

عصير ليمون

بياض بيض

طريقة التحضير:

وضع ملعقة كبيرة ونصف من عصير الليمون في وعاء، ثمّ إضافة أربع ملاعق صغيرة من العسل، ونصف ملعقة من بياض البيض،

خلطها جيداً، ثمّ تطبيق الخليط على الوجه مدّة نصف ساعة،

غسلها بالماء الفاتر،

تكرارها مرتين في الأسبوع

وصفة الخيار

المكونات:

خيار

زبادي

طريقة التحضير: