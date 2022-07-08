قرص واحد لتطويل الشعر وملئ الفراغات بسرعة الصاروخ لكعب الرجل من أول استعمال

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عمر شويل - جدة قرص واحد لتطويل الشعر وملئ الفراغات، الشعر هو تاج المرأة الذي يظهر جمالها لذلك تبحث كل أمرأة للحصول على شعر طويل وجذاب، ومن المشاكل التي يعاني منها الكثيرون الفراغات المتواجدة بالشعر، التي تسبب لهم الإخراج من شكلها الغير مناسب فيبحثون عن وصفات طبيعيه لعلاج فراغات الشعر وتكثيف الشعر وتطويلة بشكل سريع دون حدوث أي مشكلات من استخدامها.

قرص واحد لتطويل الشعر وملئ الفراغات بسرعة الصاروخ

المكونات

اسبرين.

ماء دافئ.

كربونات الصوديوم.

طريقة التحضير والاستعمال

الأسبرين يمكن استخدامة لتطويل الشعر، وهو متوفر بشكل كبير وبتكلفة بسيطة فيمكن استخدامه بسهولة، كل ما عليك إحضار الماء الدافئ ووضع الأسبرين وتقليبه حتي يذوب بشكل تام، ثم قومي بإضافة بيكربونات الصوديوم وخلط المكونات جيداً حتي تمتزج مع بعضها، قومي بغسل شعرك وتجفيفه ثم قومي بتقسيمه إلي خصل قومي بتوزيع الخليط في الشعر من الجذور وحتي الأطراف، اتركي الخليط في الشعر لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالماء الفاتر عليك تكرار هذه الوصفة مرتين بالأسبوع للحصول على شعر طويل وكثيف.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وملئ الفراغات

المكونات

أقراص أسبرين.

شامبو طبي مناسب للشعر.

طريقة التحضير والاستعمال

كل ما عليك إحضار وعاء وخلط الأسبرين مع الشامبو، عليك خلط المكونات جيداً حتي تتجانس، ثم قومي بتوزيع الخليط على شعرك مع التدليك، اتركي الخليط على شعرك لمدة 5 دقائق، ثم قومي بغسل شعرك جيداً بشامبو وبلسم مناسب لنوعية شعرك، يجب الاستمرار على هذه الوصفة للحصول على نتيجة سريعة.

وصفة سحرية لتطويل الشعر وتكثيفه وملئ الفراغات

يمكنك أحضار أقراص الأسبرين وإضافة كمية مناسبة من الماء والخل وشامبو مناسب، قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بغسل شعرك وتجفيفه قسمي شعرك وقومي بتوزيع الخليط فيه، اتركي الخليط لمدة ربع ساعة ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالماء الفاتر، فتساعد هذه الوصفة في تطويل الشعر وتكثيفه وملئ الفراغات بسرعة دون حدوث أي مشكلات، لأنها تتكون من مواد طبيعية فعالة، ويمكنك استخدام الخليط في أي وقت دون حدوث أي أضرار من استخدامه.