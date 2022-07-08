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عمر شويل - جدة طريقة تتبيله ريش الضاني المشوية في عيد الأضحى تعد من الأكلات الشهية المفضلة على مائدة الطعام في عيد الأضحى المبارك حيث يعشقها الكثير من الأشخاص سواء كانون كبار أو صغار حيث تمتاز بالمذاق والطعم الشهي جدا بالإضافة إلى ذلك إلى رائحة الشوى الجميلة الجذابة التي تصل إلى مسافة بعيدة معكم اليوم سوف نقوم بتحضير تتبيله ريش الضاني المشوية بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل معكم خطوه بخطوه الريش الضاني في العيد. مكونات تتبيله الريش الضاني واحد كيلو لحمة من ريش الضان.

اثنين ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من النعناع المطحون الناعم.

ملعقة ملح حسب ما يفضل.

عدد اثنين ملعقة من الخل.

ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة من الصلصة الحارة المعروفة باسم الهريسة.

ملعقة من صلصة الباربكيو.

كوب ونصف من لبن الزبادي. طريقة تحضير وطهي الريش الضاني نجهز وعاء ونضع فيه معلقة الصلصة الحارة وزيت الزيتون وصلصة الباربكيو ونقلب هذه المكونات. نضيف عليهم الفلفل الأسود والملح قبل الشوي بنصف ساعة. ثم نضيف عليهم النعناع الأخضر ولا بد أن يكون مطحون وناعم مثل البودرة نضيف الزبادي. وبعد نضيف التتبيله لريش الضاني وندعك التدبيله في اللحم جيدا. نترك ريش الضاني تتشرب من التتبيله جيدا لمده لا تقل عن ثلاث ساعات أو ليلة كاملة للحصول على مذاق وطعم شهى للحم . نحضر شواية الفحم بوضع كمية مناسبة من الفحم وإشغاله ثم نرص ريش الضاني على الشواية ونقلب من جميع الجهات حتى تنضج وتصبح جاهزه للتقديم. يمكن تقديم ريش الضاني المشوية مع السلطات والعيش. نصائح عند تتبيله الريش المشوية على الفحم يجب تجنب تتبيل ريش اللحم بالملح قبل شيها مباشرة لان الملح يساعد في سحب رطوبه اللحم ويجففه أثناء الشوي لذلك يجب تتبيلها على الأقل قبل نصف ساعة.

تتبيله ريش اللحم بالخل والزبادي لمدة 40 دقيقة أو يوم كامل لان الخل والزبادي يعملان على تفتيت انسجة اللحم فتصبح الريش سريع جدا بعد شيها.

يجب تجنب شي الريش مباشرة بعد خروجها من الثلاجة اذا يجب تركها لمدة 30 إلى 45 دقيقة حتى تصبح درجة حرارتها من الداخل بنفس درجة حرارة الغرفة اذا قمت بشيها مباشره فان اللحم سيجف من الخارج ولم ينضج جيدا من الداخل.

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