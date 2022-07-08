طريقة عمل الآيس كريم بعدة طرق مختلفة ولذيذة وأطعمة شهية

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عمر شويل - جدة إن الآيس كريم هو من أشهر الحلويات التي يتم تناولها بشكل كبير فى فصل الصيف وذلك لما يمده للجسم من برودة لازمة له، غير ذلك هو يعمل على يمد الجسم بالطاقة اللازمة له ولذلك سوف نتعرف على طريقة عمل الآيس كريم بعدة طرق مختلفة ولذيذة. مكونات عمل آيس كريم الفراولة والمانجو: 4 كوب لبن سائل.

1 كوب ونص سكر.

4 ملعقة كبيرة سحلب بودر.

1 كوب فراولة مخفوقة.

1 كوب مانجو مخفوقة.

2 ظرف كريمة.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

نص كوب بندق حسب الرغبة للتزيين. طريقة التجهيز: نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه اللبن على النار ونخفضها عليه وبعد ذلك نقوم بوضع السكر ونمزج كل المكونات مع بعضهم. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه 2 كوب لبن والسحلب ونخفقهم جيداً مع بعضهم. بعد خفق المكونات نقوم بوضع مزيج اللبن والسحلب على اللبن والسكر وهم على النار لدقيقة واحدة. بعد ذلك نتركه يبرد جيدا ثم نقوم بمزج الكريمه مع المتبقى من اللبن. ونقوم بفصل المزيج إلى قسمين ونضع منهم نصف فى الخلاط ونضع عليه نص كريمة مخفوقة وفراولة ونمزجهم جميعاً مع بعضهم. نقوم بصب الخليط فى علبه لها غطاء حتى تغلق عليه ونضعها فى الفريزر. نقوم بمزج النص الباقى من الخليط مع الكريمة والمانجو والفانيليا نمزجهم جميعاً مع بعضهم. وثم نقوم بصبه فى علبة أخرى وتغلق وتوضع فى الفريزر. بعد فوات 60 دقيقة على كل علبة نقوم بفتحها وتقليبها بالشوكة، وثم نقوم بغلقها مرة أخرى ووضعها فى الفريزر وتكرر نفس الخطوة 4 مرات. بعد ذلك يكون الآيس كريم جاهز ويقدم وهو بارد مباشرة ويزين بالبندق على حسب الرغبة. مكونات عمل آيس كريم توفى مع الجوز: 2 كوب كريمة خفق.

1 كوب لبن مكثف محلى.

1 ملعقة صغيرة روح فانيليا. مكونات عمل التوفى: ربع كوب جوز مكسر خشن.

ربع كوب سكر بنى. طريقة التجهيز: نقوم بخفق الكريمة واللبن المكثف مع بعضهم ونضع عليهم الفانيليا نخفقهم جيداً ثم نقوم بوضعهم فى الثلاجة. نحضر وعاء ونضع فيه المكسرات والسكر ونضعهم على النار ونقلبهم حتى يذوب السكر ويكون مكرمل، ونحضر ورق الألمنيوم ونضعهم عليه وبعد ذلك نقوم بتفكيك المكسرات من السكر المكرمل. نقوم بإحضار وعاء الآيس كريم ويكون مناسب وكبير ونقوم بوضع كمية قليلة من الآيس كريم فى القاع وثم نضع التوفى على شكل خطوط ونرش عليه المكسرات ونقوم بتكرار نفس الخطوات مرة أخرى بنفس الخطوات حتى ننتهى من كل الكمية. بعد الإنتهاء نقوم بوضع المكونات فى الفريزر لمدة لا تقل عن 2 ساعة حتى تتجمد وتكون جيدة للتقديم. مكونات عمل ايس كريم الليمون فى المنزل: 3 ثمرات ليمون.

2 كوب كريمة.

500 جرام لبن مكثف.

3 أرباع كوب بسكويت سادة مكسر ناعم. طريقة التجهيز: نقوم ببشر قشر الليمون وذلك ما يعادل ملعقة كبيرة. نقوم بتقطيع الليمون إلى أنصاف ونقوم بعصره ونأخذ نص كوب منه. نقوم بمزج الكريمة واللبن والليمون مع بعضهم جيداً حتى تمتزج جيداً. نحضر وعاء محكم الغلق ونقوم بوضع الآيس كريم به، وبعد ذلك نقوم بإضافة الآيس كريم فى الآلة وبعد ذلك يفرز. نقوم بمزج البسكويت وقشر الليمون مع خليط الآيس كريم، وبعد ذلك نقوم بصبه فى وعاء مغلق. ثم بعد ذلك نقوم بوضعه فى الفريزر حتى يتجمد لمدة لا تقل عن 2 ساعة وثم نقوم بتقديمه. مكونات عمل الآيس كريم البودرة: 250 جرام آيس كريم بودرة.

2 كوب لبن بودر.

ربع كوب سكر. طريقة التجهيز: نقوم بإحضار وعاء ووضع فيه اللبن البودرة والآيس كريم البودر ونخفقهم بالمضرب اليدوى. نقوم بإضافة السكر وخفقه جيداً مع المكونات السابقة حتى تمتزج جيداً وتثقل. نقوم بوضع الآيس كريم فى الفريزر حتى يتماسك جيداً. وبعد أن يتماسك الآيس كريم نقوم بتقديمه جاهزاً وهو مثلج.

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