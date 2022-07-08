نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللحمة المشوية بمناسبة العيد في المنزل بطريقة أحلى من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد طريقة عمل اللحمة المشوية من الأكلات التي تجذب الناس إلى أكلها لما لها من طعم ومذاق جميل، ويعود هذا الطعم الجميل إلى التتبيلة الرائعة التي تحتوى على مكونات مفيدة ومغذية، وهذا النوع من اللحم من الممكن عمله بطرق متعددة فهو يأكل مشوي على الجريل أو على الفحم أو يمكن وضعه في الفرن او طهيه على البوتجاز، وهذه الأكلة مفيدة ومغذية لما تحتوى عليه من قيمة غذائية عالية المتمثلة في البروتين الحيواني الموجود في اللحم، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل اللحمة المشوية والتعرف على خطوات عملها بوضوح.

مكونات عمل اللحمة المشوية

تعتبر مكونات عمل اللحمة المشوية من المكونات الموجودة بكثرة في المنزل وهي كما يلي:-

كيلو من اللحم مقطع مكعبات متوسطة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ربع كوب من الخل الأبيض او خل تفاح.

3 حبات من طماطم.

فلفل اسود حسب الرغبة.

2 حبة من البصل متوسطة.

ملعقة كبيرة من صويا صوص.

2 فصوص ثوم.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ملح على حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

طريقة إعداد وتحضير اللحمة

سوف نتعرف بكل بساطة على طريقة عمل اللحمة في المنزل بطريقة جنان وهذه الطريقة كما يلي:-