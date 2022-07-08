نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللحمة المشوية بمناسبة العيد في المنزل بطريقة أحلى من الجاهزة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد طريقة عمل اللحمة المشوية من الأكلات التي تجذب الناس إلى أكلها لما لها من طعم ومذاق جميل، ويعود هذا الطعم الجميل إلى التتبيلة الرائعة التي تحتوى على مكونات مفيدة ومغذية، وهذا النوع من اللحم من الممكن عمله بطرق متعددة فهو يأكل مشوي على الجريل أو على الفحم أو يمكن وضعه في الفرن او طهيه على البوتجاز، وهذه الأكلة مفيدة ومغذية لما تحتوى عليه من قيمة غذائية عالية المتمثلة في البروتين الحيواني الموجود في اللحم، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل اللحمة المشوية والتعرف على خطوات عملها بوضوح.
مكونات عمل اللحمة المشوية
تعتبر مكونات عمل اللحمة المشوية من المكونات الموجودة بكثرة في المنزل وهي كما يلي:-
- كيلو من اللحم مقطع مكعبات متوسطة.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ربع كوب من الخل الأبيض او خل تفاح.
- 3 حبات من طماطم.
- فلفل اسود حسب الرغبة.
- 2 حبة من البصل متوسطة.
- ملعقة كبيرة من صويا صوص.
- 2 فصوص ثوم.
- ملعقة كبيرة من الكاتشب.
- ملح على حسب الرغبة.
- 2 ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
طريقة إعداد وتحضير اللحمة
سوف نتعرف بكل بساطة على طريقة عمل اللحمة في المنزل بطريقة جنان وهذه الطريقة كما يلي:-
- نضع كل المكونات ماعدا اللحم الثوم البودر والبصل البودر والملح والفلفل الأسود والخل والثوم والبصل في الخلاط الكهربائي ونخلط جيدا حتى يصبح الخليط ناعم.
- ثم نقوم بإضافة اللحم الي التتبيلة ونتركه في الثلاجة لمدة اربع ساعات ويفضل ليلة كاملة.
- ضعي قطع اللحم المتبل في الاسياخ او اعواد الشوي ويمكنك وضع قطع البصل والفلفل والطماطم مكعبات بين قطع اللحم.
- لتسوية اللحم على الفحم يجب ان تكون النار متوسطة ويمكن دهن اللحم بالتتبيلة اثناء الشوي حتى يظل طري.
- لطهي اللحم على البوتاجاز يوضع اللحم في مقلاة مدهونة بالزيت ساخنة ثم تظل الحرارة متوسطة ونستمر في التقليب حتي تمام النضج .
- لتسوية اللحم في الفرن يوضع اللحم في الاعواد ويوضع على صينية مدهونة زيت في فرن ساخن من قبل، على درجة حرارة 200 درجة مئوية ثم يتم التقليب كل خمسة دقائق حتى ينضج اللحم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل اللحمة المشوية بمناسبة العيد في المنزل بطريقة أحلى من الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.