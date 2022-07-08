نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات رجيم مفيد للسيدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير منا يجد أن خطوة اتباع رجيم أمر صعب وقاسٍ شيئاً ما، نجد أنفسنا نتبع النظام لمدة أسبوع مثلاً وبعد ذلك يبدأ الكسل ولا نستمر عليه.

خطوات رجيم مفيد للسيدات

السمنة تعتبر مرض من أمراض سوء التغذية ولها أسباب من أهمها عدم التوازن بين الوارد والصادر من الغذاء وقلة الحركة أو استعمال بعض الأدوية واضطرابات في الغدة الدرقية وتعتبر السيدات بصفة عامة عُرضة للإصابة بالسمنة من الرجال لأن المرأة معرضة لتغيرات هرمونية كل شهر وأيضاً أثناء الحمل والرضاعة، السمنة لا تحرمك من المظهر الأنيق الرشيق فقط بل تنشأ عنها أضرار عديدة مثل التهاب المفاصل وآلام العمود الفقري، أمراض القلب وتصلب الشرايين، ارتفاع ضغط الدم والسكري، قصور وظائف الكبد، سوء الهضم، اضطرابات الدورة الشهرية، تأخر الحمل.

لذلك، كيف يمكن إنقاص الوزن وتجنب السمنة؟

لا يوجد أي حمية سحرية، نحن نعرف نظم غذائية قصيرة وصارمة التي تستبعد أصناف كاملة من الطعام وتتركك جائعة ويمكن أن تبطئ عملية الأيض لديك، إن النظم الغذائية المبتدعة لا تعمل على المدى البعيد.

وحتى عمليات شفط الدهون نتيجتها مؤقتة لأنه سرعان ما تعود السمنة وتصبح مثل هذه العمليات هادرة للمال والوقت.

لذلك من أجل فقدان الوزن على نحو دائم، عليكِ اتباع نمط صحي وهي:

الإكثار من شرب الماء.

اعتماد نظام صحي نباتي مكون من الحبوب الكاملة مثل القمح والشعير، الألياف الخشبية، الخضروات والفواكه.

التقليل من استهلاك اللحوم مرة أو مرتين في الشهر، وينصح أن نتناولها على البخار.

التقليل من استهلاك الجبن.

من الممكن استهلاك الأسماك فلا ضرر من ذلك.

تقليل عدد الوجبات إلى وجبتين أو ثلاثة مع تناولها ببطء شديد.

عدم الأكل ليلاً، إذا كنت جائع جداً من الممكن تناول ثمرة فاكهة.

الابتعاد تماماً عن الوجبات السريعة ذات السعرات الحرارية العالية.

التخلي عن المأكولات التي تحتوي على الإضافات الغذائية يمكن أكلها فقط في حالة الاضطرار.

رجيم ينزل 10 كيلو في اسبوع سهل

إذا كنتِ ترغبِ أن ينقص وزنك أكثر على الميزان، عليكِ اتباع نظام الصيام المتقطع، طريقة اتباعه كالتالي، الصوم يكون 16 ساعة وتناول الوجبات خلال 8 ساعات، مع السماح بشرب المياه والمشروبات الدافئة ولكن دون سكر خلال الصيام.

مع اتباع نظام رياضي أو ممارسة أي نوع من الرياضة لمدة 30 دقيقة كل يوم على سبيل المثال، المشي، الركض، الرقص، نط الحبل وغيرها من التمارين الرياضية.

يعتبر أفضل وقت لممارسة الرياضة أثناء فترة الصيام لأنها تستهدف منطقة الدهون مباشرة، سوف نوضح لك أفضل ريجيم يمكنك اتباعه للحصول على وزن مثالي، إليكِ أسرع رجيم في أسبوع.

خطوات رجيم مفيد للسيدات

وجبة الإفطار ثابتة في الريجيم، عبارة عن 2 بيضة مسلوقة، ثمرة خيار.

اليوم الأول

الغذاء: طبق سلطة خضراء.

العشاء: علبة زبادي، لحم المشوي بشرط تكون خالية من الملح.

اليوم الثاني

الغذاء: دجاج مسلوق أو مشوي منزوع الجلد، علبة زبادي مع ملعقة من مطحون بذرة الكتان.

العشاء: 2 بيضة مسلوقة، طبق سلطة من الخيار والفلفل الأخضر والخس والملفوف والبقدونس.

اليوم الثالث

الغذاء: قطعة مقدار 80 جرام من جبن القريش أو الجبن منزوع الدسم.

العشاء: لحم مشوي أو صدر الدجاجة بدون جلد مسلوق.

اليوم الرابع

الغذاء: ثمرة كيوي أو ثمرتين.

العشاء: علبة تونة بدون زيت، علبة زبادي مع ملعقة من مطحون بذرة الكتان.

اليوم الخامس

الغذاء: طبق خضار مسلوق بدون ملح.

العشاء: تونة بدون زيت أو سمك أو جمبري، سلطة، كوب لبن.

اليوم السادس

الغذاء: لحم مسلوق، سلطة مع ملعقة من مطحون بذرة الكتان.

العشاء: طبق شاورما بدون خبز.

اليوم السابع

الغذاء: دجاج مسلوق أو مشوي، طبق سلطة خضراء، كوب لبن.

العشاء: كوب لبن، 3 شرائح مرتديلا بقري.

ننصح وبشدة بتناول المأكولات المنزلية المطبوخة بزيت الزيتون بالإضافة إلى الطهي بالبخار أما المقليات والمشويات يجب الابتعاد عنها كما يجب ممارسة الرياضة المتوازنة لكل أعضاء الجسم على الأقل مرة كل يومين، أن يبدأ الإنسان بشيء قليل على أن تكون بعدها متزايدة تدريجياً ويجب أن تكون بعيدة عن أوقات الوجبات مع اتباع الصيام المنتظم والاكتفاء بوجبة الإفطار لكن يجب الانتباه دائماً إلى أحجام الوجبات.

ريجيم صحي ينزل كل يوم كيلو

يجب الالتزام بهذه الأمور جيداً، ويفضل شرب لترين و3 لتر من الماء يومياً، 2 كوب من الشاي الأخضر، بالنسبة لممارسة الرياضة علينا التركيز على المكان المترهل في الجسم مع عدم إهمال الاهتمام بالبشرة باستعمال الماسكات المغذية أو الكريمات التي تقوم بنفس دور الماسكات.

من الممكن أن تقومِ بعمل جروب على الواتس مع مجموعة من الأشخاص يرغبن في إنقاص وزنهم أيضاً بغرض التشجيع على ذلك.

إن الاعتماد على تناول الفواكه يساعد على إنقاص الوزن بشكل كبير ما عدا التين والموز والعنب، إن إتباع تلك النصائح يساعد على إنقاص الوزن و إتباع رجيم صحي ينزل كل يوم كيلو.

نظام غذائي للتخسيس غير مكلف

جميعنا نعرف أن أكل الدايت مكلف، ولكن سوف نسرد لكِ عزيزتي خطوات رجيم مفيد للسيدات صحية غير مكلفة إلى حد ما.

كثير منا يضع حجة أمامه أنه لا يقدر على اتباع النظام الغذائي لأن به العديد من العناصر الغذائية مثل الدجاج والتونة والكثير من الأكلات المكلفة.

لذلك سوف نوضح لك خطوات اتباع دايت اقتصادي غير مكلف إلى حد ما، وفي النفس سوف تنقصي في الوزن من 3 إلى 4 كيلو في الأسبوع.

اليوم الأول

الإفطار: بيضة مسلوقة، خبز.

الغذاء: بطيخ أو ثمرتين من الفاكهة أي نوع ماعدا التين، الموز، العنب.

العشاء: زبادي، خيار.

اليوم الثاني

الإفطار: تمر عدد 5، كوب شاي أخضر.

الغذاء: 2 بيضة مسلوقة، سلطة خضراء.

العشاء: زبادي، ثمرة فاكهة.

اليوم الثالث

الإفطار: بسكوت قمح، كوب شاي أخضر.

الغذاء: بطيخ.

العشاء: سلطة خضراء، زيتون.

اليوم الرابع

الإفطار: ثمرة فاكهة، كوب لبن.

الغذاء: حبة بطاطا مسلوقة، 2 خيار.

العشاء: كوب لبن، زيتون.

اليوم الخامس

الإفطار: خبز، جبن وخيار.

الغذاء: 2 بيضة مسلوقة، خضار.

العشاء: زبادي، خيار.

اليوم السادس

الإفطار: بيضة مسلوقة، خبز.

الغذاء: برغل مسلوق، خيار.

العشاء: كوب لبن، ثمرة فاكهة.

اليوم السابع

الإفطار: بسكوت قمح.

الغذاء: 2 بيضة مسلوقة، خضار.

العشاء: زبادي، خيار.

إذا التزمنا بذلك الرجيم سوف نخسر حوالي 3 أو 4 كيلو، يُنصح بشرب 8 أكواب ماء باليوم وشرب كوب ماء دافئ مع عصير الليمون قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة لحرق الدهون، في حال إذا كنا بحاجة إلى الأكل من الممكن تناول الخس أو الخيار، من الممكن استبدال اللبن بالزبادي والعكس، والبطيخ بـ ثمرتين فاكهة.

يرجى الذكر، لا يمكن تبديل الأيام أو الوجبات أو إضافة وجبات غير مذكورة أو إلغاء وجبات.