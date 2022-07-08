نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الماسكات للعناية بالوجه على حسب نوع بشرتك وأطلاله رائعة لكي بعيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل الماسكات للعناية بالوجه، تبحث كل فتاة بشكل دائم عن أفضل الماسكات للوجه وذلك للعناية بالبشرة ولكن بطرق طبيعية، وتبحث دوما عن طرق للحصول على أفضل الماسكات المناسبة لبشرتها، لذلك نقدم لكم اليوم ملف شامل لأفضل الماسكات للعناية بالوجه على حسب نوع البشرة.

أفضل الماسكات للعناية بالوجه على حسب نوع بشرتك

هناك الكثير من الماسكات سواء كانت طبيعية أو كيميائية التي تستخدم للعناية بالبشرة.

لكن من أفضل استخدام الماسكات الطبيعية حيث تعمل على التخلص من جفاف الوجه وحب الشباب وتنظيف البشرة من الجلد الميت، وفيما يلي نعرض كيفية إعداد الماسكات.

ماسك طبيعي للبشرة الدهنية

تعتبر البشرة الدهنية من أصعب أنواع البشرة وذلك لأنها تتعرض لإصابة بالحبوب بشكل دائم، كما تتعرض للاحمرار بسبب أشعة الشمس الضارة، لذلك نعرض لكم أفضل ماسك لبشرة الدهنية.

ماسك القهوة وماء الورد للبشرة الدهنية

يعتبر خليط القهوة مع ماء الورد من أفضل الحلول الرائعة لتنعيم الوجه وترطيبه فهي تساعد على تنظيف البشرة التخلص من الجلد الميت.

قومي بمزج كوب من القهوة مع معلقتين صغيرة من ماء الورد.

ضعي الماسك على الوجه ودلكيه لمدة دقيقتين ويترك على الوجه لمدة ثلث ساعة.

يغسل الوجه بالماء البارد لتتخلصي من أثار القهوة على الوجه.

ماسك الشاي الأخضر والنعناع للبشرة الجافة

تحتاج البشرة الجافة للعناية بها بشكل دوري حتي لا تتعرض للجفاف، وفيما يلي نوضح ماسك للعناية بالبشرة الجافة.

قومي بخلط إثنين معلقة كبيرة من الشاي الأخضر وإثنين معلقة كبيرة من النعناع البودر ومعلقة كبيرة من عسل النحل.

بعد الحصول على خليط متجانس نضعه على الوجه لمدة ثلث ساعة.

يغسل الوجه بالماء البارد وللحصول على أفضل نتيجة تكرار الوصفة مرتين بالأسبوع.

ماسك زيت الزيتون والأفوكادو لترطيب البشرة

عندما ترغبين في العناية بالبشرة فعليكِ تطبيق ماسك زيت الزيتون والأفوكادو وستلاحظين الفرق.