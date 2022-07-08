نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاطس محمرة في الفرن بخلطة لذيذة ومميزة بأسهل وأسرع طريقة صحية وشهية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاطس محمرة في الفرن ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مبتكرة وشهية ولذيذة وصحية أيضًا لتحضير البطاطس لأفراد أسرتهم من أجل إسعادهم، وبدلًا من الطرق التقليدية، ونظرًا لأن البطاطس تعد الأكلة المفضلة للجميع، وتستخدم في إعداد الكثير من الوصفات، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بخلطة مميزة وشهية وسهلة، وبطريقة صحية أيضًا، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضًا، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبمذاقها المميز والخاص والمقرمش الذي لا يوصف أيضًا، بالإضافة إلى شكلها الخرافة، كما يمكنكم تجربة اللحمة المشوحة للعيد وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بطاطس محمرة في الفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بطاطس محمرة في الفرن

تتكون بطاطس محمرة في الفرن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

950 جم بطاطس.

ملح.

نصف كوب من زيت الزيتون تقريبًا.

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل مفروم ناعم.

3 ملاعق من البقسماط.

50 جم جبن بارميزان مبشورة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المدخن.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بطاطس محمرة في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نغسل البطاطس بالقشر جيدًا، ثم نقطعه أصابع كبيرة.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه أصابع البطاطس والملح، ثم نغمره بالماء المغلي ونقلبهم جيدًا.

ثم نغطي البطاطس ونتركه في الماء المغلي لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نصفي البطاطس من الماء جيدًا، ثم نجففه بمناديل مطبخ.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الجبنة البارميزان المبشورة والثوم البودرة والفلفل الأحمر المدخن والبقسماط، ثم نخلطهم جيدًا.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه أصابع البطاطس وإكليل الجبل وزيت الزيتون وخليط الجبن المبشور، ثم نخلطهم جيدًا.

بعد ذلك نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم نرص فيها شرائح البطاطس بالخلطة.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 40 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.

ثم نقدم بطاطس محمرة في طبق التقديم مع الصوص المفضل.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الصوص

المقادير

100 جم جبن ريكوتا أو قريش.

100 جم زبادي أو كريمة حامضة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف.

20 مل زيت الزيتون.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير