نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك الكركديه والنشا لتوحيد لون البشرة وعلاج تصبغات الجلد في المقال التالي
عمر شويل - جدة تتعدد التصبغات الجلدية من أكثر المشاكل المزعجة التي تواجه الكثيرين، حيث إنها تعطي مظهرا سيئا وشاحب خصوصًا إذا كانت بالوجه، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسباب ظهور تصبغات بالجلد، وأفضل 5 وصفات طبيعية للتخلص منها بطريقة سهلة وآمنة.
هناك العديد من العوامل التي تسبب ظهور تصبغات وبقع بنية بالجلد، حيث توجد لها أسباب وراثية وأخرى داخلية وقد تحدث نتيجة عوامل خارجية، ومن أبرز تلك العوامل ما يلي:
- التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، قد يسبب ظهور البقع والتصبغات.
- تغيير الهرمونات خصوصًا خلال فترة الحمل.
- تناول بعض الأدوية التي من الممكن أن تسبب ظهور التصبغات مثل عقاقير منع الحمل.
- التصبغات نتيجة التعرض لليزر أو بعض الإشعاعات.
- التصبغات الناتجة عن آثار حب الشباب.
أفضل وصفات طبيعية لعلاج تصبغات الجلد
توجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع والتصبغات الجلدية، ومن أفضل تلك الوصفات ما يلي:
ماسك الكركديه والنشا
المكونات
- كوب ماء فاتر
- 2 ملعقة كركديه
- 3 ملاعق صغيرة نشا
طريقة الاستخدام
- ينقع الكركديه في كوب ماء فاتر ويترك لمدة 10 دقائق، قومي بتصفية المياه من الكركديه.
- ضعي المياه على نار متوسطة، ثم قومي بوضع 3 ملاعق صغيرة من النشا على الماء.
- اخلطي جميع المكونات حتى تمتزج ويصبح القوام سائلا ولكنه لزج قليلاً.
- اغسلي وجهك جيدًا وقومي بإزالة أي مستحضرات تجميل أو زيوت منه.
- ضعي ماسك الكركديه على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بغسله بالماء البارد.
ماسك القهوة وأقراص الريفو
المكونات
- 2 قرص ريفو
- ملعقة كبيرة بن
- ملعقة لبن بودرة
- ماء ورد
طريقة الاستخدام
- ضعي 2 قرص ريفو في ملعقة من ماء الورد، ثم قومي يطحنهم وتذويبهم جيدًا.
- ضعي أقراصا الريفو المطحون على ملعقة كبيرة من البن وملعقة من لبن البودرة.
- اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تصبح خليطا ممتزجا.
- ضعي الماسك على بشرة نظيفة وجافة، ووزعيه على جميع أماكن التصبغات والبقع الموجودة بالبشرة.
- اتركي الماسك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي البشرة بماء بارد، وستلاحظين الفرق من أول مرة.
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