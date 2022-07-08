نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيحتاروا من جمال طعمه طريقة عمل الكوكيز في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الكوكيز من الحلوى الغربية التي انتقلت إلينا في الوطن العربي بشكل سريع وسهل، وذلك من أجل طعمها الجيد والذي أحبه الكبار والصغار ويعد طريقة عمل الكوكيز من الطرق السهلة والسريعة والتي قد تكون غير مكلفة بعض الشيء ولا تقوم بإهدار الوقت للمناسبات السريعة، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة وذلك قد يكون خلال ساعة فقط من الزمن، ويوجد العديد من أنواع الكوكيز مثل الكوكيز الامريكي وكوكيز الشوكولاتة والكوكيز السادة وكوكيز الكاكاو، فيمكن عمل وتحضير الكوكيز في المنزل بكل سهولة وبمكونات سهلة وسريعة التحضير وتحضيره كذلك بأشكال وأطعم مختلفة، فهو سناكس جيدة للتحلية بعد الطعام أو للإفطار بجانب المشروبات الساخنة. مقادير تحضير الكوكيز في المنزل كوب واحد من الطحين الأبيض.

كوب واحد من حبيبات الشوكولاتة الصغيرة.

نصف كوب من الزبدة البلدي أو السمنة السائلة والتي من المفضل ذوبانها للعجن.

نصف كوب من السكر الأبيض المطحون.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام. خطوات تحضير الكوكيز قومي أولا قبل البدء بتسخين الفرن جيدا.

قومي بإحضار إناء وضعي به مقدار السمنة السائلة مع السكر وقومي بخفقهم معا بالمضرب الكهربائي حتي يختلطوا.

ثم قومي بوضع البيضة ومقدار الفانيليا إلى الخليط وإكمال ضربهم جيدا حتى يمتزجا.

قومي بإحضار إناء آخر وضعي به المقادير الجافة، قومي بوضع مصفاة وضعي الطحين الأبيض ومعه البيكنج بودر ومقدار الملح وقومي بنخله جيدا من أي حبيبات كبيرة.

قومي بإضافة هذا الخليط إلى الخليط السائل بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى تتكون عجينة جيدة.

بعدها قومي بإضافة حبيبات الشوكولاتة الصغيرة إلى الخليط ومزجهم ببعض حتى تصل الشوكولاتة إلى الخليط بالكامل وتصير بداخله كله.

قومي بتقطيع العجين إلى كرات صغيرة وقومي بوضعها في الصينية والضغط عليها قليلا، ثم قومي بخفض درجة حرارة الفرن وضعي بها العجين وذلك لمدة عشر دقائق أو إحدى عشر دقيقة.

عندما تنضج نقوم بإخراجها وتركها حتى تهدأ تماما ثم يمكن الأكل منها وبالهنا.

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