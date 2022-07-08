نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب ونصف من السميد هتعملي أحلى كرات بسبوسة شهية ولذيذة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد البسبوسة من أفضل أنواع الحلويات المشهورة التي يمكن تحضيرها والتي يعشقها الكبار والصغار وتتنوع طرق تحضيرها المختلفة من بلد لأخرى، وتعتبر حلوى كرات البسبوسة من الحلويات الشهية واللذيذة وسريعة التحضير في المنزل يمكن تقديمها للضيوف وفي الحفلات والمناسبات كنوع من التغيير في البسبوسة التقليدية، لذلك يفضل الكثير من ربات المنزل تحضيرها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف بدلا من شرائها من الخارج بأسعار عالية وتحتوي على قيم غذائية مفيدة للجسم والصحة. مقادير عمل كرات البسبوسة في المنزل كوب واحد ونصف من دقيق السميد

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور

كوب واحد من لبن الزبادي

ملعقة واحدة من البيكنج باودر

أربع ملاعق من السمنة

أربع ملاعق كبيرة من السكر

ملعقتان كبيرتان من القشطة

قليل من المكسرات للتزيين مقادير عمل الشربات كوب واحد من السكر

كوب واحد من الماء

عصير نصف ليمونة طريقة تحضير الشربات أولا نحضر وعاء ونضع به السكر والماء ونقوم بتقليبهم على نار متوسطة، ثم نتركهم حتى يغلي الخليط.

بعد ذلك نضيف عصير نصف الليمونة ونترك الخليط حتى يصبح ثقيل نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد. طريقة عمل كرات البسبوسة في المنزل أولا نحضر وعاء عميق ونضع به دقيق السميد والبيكنج باودر والسكر وجوز الهند ونقوم بتقليبهم مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نقوم بإضافة السمنة إلى الخليط مع الاستمرار في تقليب هذه المكونات جيدا.

بعد ذلك نضيف لبن الزبادي والقشطة إلى باقي المكونات مع الاستمرار في تقليب المكونات جيدا لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بإحضار صينية ونضع بداخلها ورق الزبدة، ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد ذلك نقوم بتشكيل كرات البسبوسة باستخدام ملعقة الطعام حتى تتكون لدينا كرات متساوية في الحجم.

ثم نضع الصينية بداخل الفرن ونتركها حتى تنضج جيدا لمدة ربع ساعة.

بعد أن تنضج كرات البسبوسة نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات وهي ساخنة ونتركها فترة حتى تبرد قليلا.

ثم نضع كرات البسبوسة في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء.

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