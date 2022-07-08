نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسكات جهنمية ساحرة لإزالة تجاعيد البشرة من مكونات طبيعية في المنزل بأقل تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك وفي هذه الأيام تبحث الكثير من الفتيات عن وصفات طبيعية سريعة المفعول تساعدهم على إخفاء عيوب بشرتهم بالإضافة إلى علاجها والعناية بها، وذلك حتى يحصلون على بشرة أكثر نضارة واشرقا وخالية من التجاعيد التي تجعل بشرتهم تظهر كبيرة في السن، فكل فتاة تريد أن تظهر بشكل جيد وأكثر جمالا، وفي هذا المقال سنقدم لكم ماسكات وطرق علاجية تساعد كل فتاة شابة في التخلص من عيوب بشرتهم والتي تؤدي في النهاية إلى ظهور التجاعيد وخطوط في البشرة بسبب تغيير المناخ وتعرضهم لأشعة الشمس الحارقة، كل ما عليك فعله سيدتي الجميلة هو متابعة المقال لمعرفة أسرار الوصفات التي سنقدمها إليكم فتابعوا قراءة ما يلي عبر موقعنا المميز ثقفني.

ماسك العسل والحليب لإزالة تجاعيد البشرة

يعد ماسك الحليب بالعسل من الوصفات الطبيعية التي تساعد على إزالة التجاعيد نهائيا مع الاستمرار على عمل الوصفة بشكل يومي، بالإضافة إلى أنه من المعرف أن الحليب يساعد على ترطيب البشرة ويجعلها أكثر إشراقا ونعومة، وعليك سيدتي تنفيذ الوصفة بدقة وهي كالتالي:

أولا: عليك إحضار وعاء من الخشب ووضع فيه معلقة ونصف من العسل الأبيض باستخدام معلقة خشبية حتى تظل فائدة العسل كما هي.

ثانيا: قومي بوضع معلقتين من الحليب خالي الدسم وقومي بتقليبه جيدا.

ثالثا: عليك غسل وجهك جيدا وقومي بوضع الوصفة على وجهك ونتركه لمدة ثلاث دقائق معدودة وقومي بغسل وجهك بالماء الفاتر، ينصح بتكرار هذه الوصفة كل يوم لعمل نتائج مذهلة.

ماسك الزبادي والموز لإزالة تجاعيد البشرة

يعد الموز مفيد لترطيب البشرة ويجعلها نضرة، بالإضافة إلى أن الزبادي يستخدم في التخلص من الخطوط الموجودة ببشرتك والتي تجعلك باهتة، وإليك خطوات العمل: