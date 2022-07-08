نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون الم وصفات طبيعيه من الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من النساء من مشكلة الشعر الزائد في الجسم خاصا جلد ألوزه التي أصبح التساؤل حول كيفية التخلص منه بطريقة سهلة دون استخدام مواد تحتوي على مواد كيميائية حيث تسبب آثار ضارة على الجسم، حيث يحتوي القوائم على مواد مرطبة للجسم تساعد على تنعيم الجسم، مما جعل الكثير يستخدمونه في وصفات للتخلص من الشعر، لأن الشعر الزائد بالجسم يسبب الحرج للفتيات والنساء امام ازواجهم، نريد جميعا معرفة طريقة طبيعية ولكن بتكاليف غير باهظة لإزالة الشعر حيث يسبب السويت ألم غير محتمل خاصا في الأماكن الحساسة.

وصفات طبيعية من الفازلين لإزالة الشعر الزائد

حلم كل فتاة هو بشرة ناعمة خالية من الشعر حيث يظهر الشعر في فصل الصيف بسرعة كبيرة وذلك بسبب العرق والأملاح الموجودة في الجسم ويحتاج النساء لبس الملابس الصيفية الخفيفة ولكن الشعر الزائد يشعرهم بالقلق لذلك هناك مجموعة من الوصفات الطبيعية المصنوعة من الفازلين تخلصك من الشعر بسرعة رهيبة وهي وصفات سهلة وبسيطة وغير ضارة بالجلد لأنها من المكونات الطبيعية.

وصفة الفازلين ومعجون الأسنان

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة من معجون الاسنان أي نوع.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

تقوم بوضع الفازلين في طبق ونضعه مع معجون الأسنان.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ونخلطهم جيدا.

ثم نضعها علي أماكن تواجد السعر ونتركها.

ثم نقوم باستخدام المنديل لمسح المنطقة.

وصفة الفازلين والجيلاتين

ملعقة من ونصف من الفازلين.

ملعقة كبيرة من الجيلاتين

ربع كوب صغير من الحليب.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

نقوم بوضع ملعقة من الجيلاتين مع رع كوب من الحليب الدافئ.

بعدها نقوم بإضافة الفازلين.

نضع طبقه من رقيقة من الخليط على الجسم ثم نقوم بتقشير الجسم.

وصفة الفازلين والبيكنج بودر للتخلص من الشعر الزائد

ملعقة من الفازلين كبيرة الحجم.

بيكنج بودر.

نصف ملعقة من الملح.

طريقة إعداد الوصفة واستخدامها