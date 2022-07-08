نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتشرفك قدام ضيوفك طريقة عمل شوكولاتة باونتي في البيت بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شوكولاتة باونتي تعد من ألذ وأشهى أنواع الحلوى، حيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية كبيرة بفضل ما تحتويه من مكونات، والكثير من السيدات يبحثن عن طريقة سهلة لعمل الشيكولاتة بونتي في المنزل، بالإضافة إلى أن طريقة عملها بسيطة وسهلة ولا تستهلك وقت كبير في تجهيزها، ومكوناتها متوفرة بكثرة في كل مكان واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نعد لكم أفضل طريقة لعمل هذه الوصفة في المنزل.

طريقة عمل شيكولاتة باونتي

من خلال بعض المكونات التالية يمكنك إعداد الشيكولاتة بونتي بسهولة، وهذا لأن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في المنزلط وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

كوب من اللبن الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 كوب ونصف من جوز الهند المبشور بشر ناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر الأبيض.

نصف كيلو من الشيكولاتة.

طريقة التحضير

يمكنك عمل الشوكولاتة الباونتي بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبدون مجهود؛ حيث أنها لا تستغرق وقت كثير في عملها، لذلك نقدم لكم طريقة تجهيزها من خلال الخطوات التالية: