نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتشرفك قدام ضيوفك طريقة عمل شوكولاتة باونتي في البيت بكل سهولة في المقال التالي
عمر شويل - جدة شوكولاتة باونتي تعد من ألذ وأشهى أنواع الحلوى، حيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية كبيرة بفضل ما تحتويه من مكونات، والكثير من السيدات يبحثن عن طريقة سهلة لعمل الشيكولاتة بونتي في المنزل، بالإضافة إلى أن طريقة عملها بسيطة وسهلة ولا تستهلك وقت كبير في تجهيزها، ومكوناتها متوفرة بكثرة في كل مكان واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نعد لكم أفضل طريقة لعمل هذه الوصفة في المنزل.
طريقة عمل شيكولاتة باونتي
من خلال بعض المكونات التالية يمكنك إعداد الشيكولاتة بونتي بسهولة، وهذا لأن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في المنزلط وتتمثل هذه المكونات من الآتي:
- كوب من اللبن الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 2 كوب ونصف من جوز الهند المبشور بشر ناعم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من السكر الأبيض.
- نصف كيلو من الشيكولاتة.
طريقة التحضير
يمكنك عمل الشوكولاتة الباونتي بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبدون مجهود؛ حيث أنها لا تستغرق وقت كثير في عملها، لذلك نقدم لكم طريقة تجهيزها من خلال الخطوات التالية:
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من السكر وجوز الهند والفانيليا، ثم يقلب الخليط جيدا حتى تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نضيف اللبن الحليب مع الاستمرار في التقليب جيدا.
- نضع الوعاء على نار متوسطة مع التقليب جيدا حتى تتماسك المكونات.
- نرفع الخليط من على النار ونضعه في صينية مبطنة بورق من الزبدة، ويجب أن يتساوى فيها جيدا ونتركه يبرد تماما.
- تغطى الصينية ونضعها في الفريزر حتى تتماسك.
- بعدها نضع الشيكولاتة تتعرض للبخار لعمل حمام مائي حتى تذوب تماما.
- يتم بعد ذلك خروج الصينية وتشكيل الخليط إلى كرات صغيرة أو تشكل على حب الرغبة بطريقة متساوية.
- ثم نضع الكرات في الثلاجة لكي تتماسك.
- بعد أن تتماسك كرات جوز الهند نضعها في الشيكولاتة لكي يتم تغطيتها بالشيكولاتة.
- ونضعها على ورق زبدة ونتركها حتى تتماسك الشيكولاتة.
- بعدها يتم تزيين كرات الباونتي من خلال إذابة المتبقي من الشوكولاته، ونضعه في كيس الحلواني ويشكل به الكرات.
- ومن ثم ندخل كرات الباونتي في الثلاجة حتى تتماسك مرة أخرى.
- بعدها نقدم قطع الباونتي في طبق التقديم.
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