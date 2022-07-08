كولاجين طبيعي للوجه ووصفات رائعة لشد الوجه

الحصول على بشرة خالية من التجاعيد وشبابية أكثر يجعلنا نبحث عن كولاجين طبيعي للوجه، بحيث يكون آمن في استخدامه على البشرة وفي نفس الوقت ذو نتائج مبهرة فيما يخص شد الوجه، لذا نعرض لكم أفضل الوصفات الطبيعية التي تعتبر بمثابة كولاجين للوجه ولكنها في الأساس مكونات طبيعية متاحة في المنزل، وتساعد على تحفيز انتاج الكولاجين في بشرتك، لكي تستقبلي العيد ببشرة مشدودة وأكثر حيوية.

كولاجين طبيعي للوجه

باستخدام لبان الذكر والنشا يمكنك تحضير كولاجين طبيعي للوجه، فكلاهما له نتائج رائعة على البشرة، من حيث جعلها صافية خالية من الحبوب وأيضاً التجاعيد، لذا ضعي ملعقة من لبان الذكر مع كوب من الماء المغلي ويظل منقوع لمدة ليلة كاملة، بحيث يمكنك تصفية الخليط في الصباح وإضافة ملعقة من النشا إليه ومن ثم نضع الوعاء على النار، وسنجد ان قوام الماء أصبح أكثر تماسكا ويتحول إلى كريم ومن ثم يزال الوعاء من على النار، وبعد أن يبرد تماماً نأخذ كمية تكفي للوجه ونوزعها على البشرة، ويغسل بعد مرور ساعة كاملة، كما يمكنك استخدام لبان الذكر من خلال غليه مع الناء بدلاً من نقعه، وفي تلك الحالة نستخدم مقدار 3 ملاعق من اللبان الذكر مع كوب من الماء ونضعه على النار حتى يغلي لمدة 3 دقائق، ويعد مرور المدة المحددة يزال اللبان ونحتفظ بالمياه فقط، وبعد أن تبرد المياه نضيف إليها كوب من ماء الورد، ونضع كلاهما في زجاجة بخاخ، لتكون سهلة في الاستخدام اليومي بمعدل مرتين صباحاً ومساء.

ماسك لشد الوجه

لتحضير ماسك شد الوجه نستخدم الشاي الأخضر المغلي، والذي يحضر من خلال وضع ملعقة من الشاي الأخضر مع كوب من الماء، ونترك المياه تغلي لبضعة ثوانِ، وبعد ذلك نأخذ مقدار 4 ملاعق من الشاي المغلي ونضيف إليهم ملعقتين من النشا، مع التقليب المستمر، بحيث نصل إلى قوام كريمي دون اي تكتلات، ونفرد الماسك بعد أن يبرد على البشرة ويغسل بعد أن يجف.

ماسك كولاجين طبيعي

استخدام المكونات الطبيعية لتحضير كولاجين طبيعي للبشرة بالطبع يجب أن يتضمن بياض البيض، فبعد وضعه على البشرة تظل مشدودة والخطوط أقل ظهوراً بها، كما أنه إضافته مع مكونات ترطيب البشرة مثل الصبار، وتفتحيها مثل الليمون سيشكل لكي في النهاية أفضل ماسك كولاجين، ولتحضيره نستخدم بياض بيضة واحدة مع ملعقة من عصير الليمون وأخرى من جل الصبار، ونستخدم خليط تلك المكونات ونوزعه على البشرة، ونتركه لمدة نصف ساعة بحيث تستفيد منه لأكبر قدر ممكن، ثم يغسل بالماء.