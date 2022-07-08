بسبوسة السبع كاسات ناجحة والطعم خرافي أطيب الوصفات لألذ حلويات شرقية ونتائج أحلى من الحلواني

بسبوسة السبع كاسات، الكثير من الأشخاص يفضلون بشكل كبير تناول الحلويات، فغن هؤلاء يفضلون أن يقوموا بصنعها بدلًا من شرائها، حيث أن هذه الحلويات عندما يتم تحضيرها في المنازل، تكون ذات طابع آخر، خاصة أن ربات المنازل تظهر إبداعاتهم عند القيام بتحضير هذه الحلويات، وتحاول جاهدة أن تتفوق على العديد من محلات الحلويات، فنجدهم يبحثون عن طريق تحضير العديد من أنواع الحلويات المختلفة.

بسبوسة السبع كاسات

من بين هذه الحلويات التي تقوم ربات المنازل بتحضيرها في المنزل، هي البسبوسة، والتي تعتبر من أسهل الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة ممكنة.

فنجد ربات المنازل تبدع بشكل كبير في عملية تحضير البسبوسة، وتقدمها لأسرتها، وذلك بدلًا من القيام بشرائها من الخارج، والتي تكون بأسعار باهظة، وذلك بمقارنتها بتلك التي يتم تحضيرها في المنزل.

فنجد أن البسبوسة التي يتم تحضيرها في المنزل، لا تتطلب التكلفة العالية، حيث أن المكونات يكون معظمها من المنزل، فلا يكون هناك تكلفة عالية.

ومن بين الطرق المختلفة لتحضير الحلويات، نجد أن الكثير من هؤلاء ربات المنازل، يتساءلون عن كيفية قيامهم بتحضير بسبوسة السبع كاسات.

فيمكن تحضير هذا النوع من البسبوسة بكل سهولة، ومن أجل أن تقوموا بتحضيرها، عليكم أن تقوموا بجميع الخطوات التي سوف نخبركم بها في السطور القادمة.

طريقة تحضير بسبوسة السبع كاسات

المكونات

كوب واحد فقط من السميد.

كوب واحد من الدقيق.

150 جرام من جوز الهند.

ربع كيلو من السكر الأبيض.

كوب واحد من لبن الزبادي.

ربع لتر من الحليب.

كوب واحد من الزيت النباتي.

عدد 3 بيضات.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من الباكينج بودر.

طريقة التحضير

نقوم بوضع كل من الفانيلا، وكذلك البيض، والسكر، في الخلاط الكهربائي، ثم نضيف عليهم كمية الزيت التي لدينا، ونقوم بوضع كل من الزبادي، ثم نقوم بوضع الحليب.

نقوم بوضع هذا الخليط في وعاء مناس، ثم نضع عليه باقي المكونات، وبعدها نقوم بخلطهم بشكل جيد، وذلك من أجل أن يتجانس.

بعدها عليا أن نقوم بوضع هذا الخليط في صينية مناسبة، نكون قد دهناها بالزيت، ثم نقوم بوضعها في الفرن، ونتركها لمدة لا تتعدى النصف الساعة.

بعد هذه المدة نقوم بإخراجها من الفرن، ثم نضيف عليه القطر، ونقوم بتركها تهدأ، ثم نقوم بتقطيعها.

في نهاية هذا المقال نتمنى من الله أن نكون وفقنا في أن نستعرض لكم الطريقة التي يمكنكم مأن تشاركن خلالها القيام بعملية تحضير بسبوسة السبع كاسات، ولا تنسوا بعد أن تحضروها، أن شاركونا رأيكم.