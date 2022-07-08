جاتوه المحلات بكل أسراره بمكونات بسيطة جداً لن تشتريه مرة أخرى من الحلواني

في ظل ارتفاع أسعار خامات الحلويات خاصةً الدقيق فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع سعر الجاتوه في المحلات، مما يجعل الكثير من الأشخاص يقومون بعمل جاتوه المحلات في المنزل وذلك لعمل كميات كبيرة من الجاتوه تكفي العزومات والمناسبات المختلفة، لذلك سوف نقوم بتقديم طريقة سهلة لجعله هش، وبنفس طعم الجاتوه الجاهز وبأنواع صوص مختلفة.

جاتوه المحلات

إذا كان لديك مناسبة مثل الأفراح أو أعياد الميلاد يمكنك عمل الجاتوه في المنزل بطريقة بسيطة، وهي كالتالي:

المكونات

ربع كيلو من الشوكولاته الخام.

زبدة بمقدار كوب وربع.

سكر ناعم بمقدار كوب وربع.

عدد 5 حبات من البيض.

كوب من الدقيق الأبيض.

عدد 2 ملعقة كبيرة من اللبن النيدو.

نصف كوب من الكريم شانتيه المحلى.

رقائق شيكولاتة أو مكسرات.

عدد 5 أكياس من الفانيلا البودر.

طريقة التحضير

في البداية نضع البيض في الخلاط ونقوم بخفقه جيدًا.

نقوم بوضع الفانيليا البودرة عليهم، ونخفق حتى يمتزجا معًا.

نضع السكر البودر عليهم ونكمل خفق إلى أن نجد أن الخليط أصبح ذات لون أبيض كريمي.

نقوم بوضع الزبدة اللينة ونكمل خفق، ثم نضع معهم اللبن البودر.

نخلط المكونات جيدًا مع بعضهما البعض، ثم نقوم بوضع الدقيق والكيك شيف في بولة، ونضع عليهم الخليط السابق عليهم ونقلب جيدًا.

نقوم بوضع جزء من الشيكولاتة في الميكروويف لمدة لا تقل عن الربع ساعة حتى

تذوب، ثم نقوم بوضعها على الخليط.

الآن ندخل الصينية في الفرن بعد تسخينه على درجة حرارة متوسطة، ويترك حتى ينضج.

نقوم بوضع الشيكولاتة المتبقية مع الكريم شانتيه في الخلاط، ثم نضع عليها نصف كوب من الماء المثلج، ويتم الخلط الجيد وتوضع في الفريزر.

نخرج الكيك من الفرن ويترك حتى يبرد تمامًا.

نقوم بتقسيمه إلى قطع مستطيلة، ونقسمه إلى ثلاثة مستطيلات بالعرض.

نقوم بحشوه بالكريمة التي قمنا بتجهيزها.

نذوب شيكولاتة ونضعها على الوجه، ثم نضع الشيكولاتة الرقائق ونزين الجاتوه بها ونضع المكسرات.

توضع في الثلاجة حتى يتماسك الصوص بالجاتوه وتقدم.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة سهلة لعمل جاتوه المحلات بطريقة سهلة، وهذه الطريقة سوف تجعلك تحصلين على جاتوه هش بطعم لذيذ وبكميات كبيرة تكفي لأعداد كبيرة، والتي تجعلك لا تشتريه مرة أخرى من الحلواني.