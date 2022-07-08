نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل صينية الجلاش حلو بالزبيب وجوز الهند والتفاح في المقال التالي

إن الجلاش من أكثر الأكلات المنتشرة بشكل كبير قى مصر وسوريا، لكن أكثر الأكلات المنتشرة هو الجلاش باللحمة المفرومة، لكن هل جربت من قبل الجلاش الحلو والذي لا يقاوم لشدة جمال الطعم والرائحة اللذيذة. مكونات الجلاش بالزبيب وجوز الهند: 6 رقائق عجينة الجلاش أو البقلاوة.

3 ملاعق كبيرة زيت الذرة نباتي.

3 ملاعق كبيرة سمن. مكونات الحشوة: 3 ملاعق كبيرة زبيب.

3 ملاعق كبيرة جوز الهند مبشور. مكونات القطر: 1 كوب ماء.

2 كوب سكر.

نص كوب الليمون طازج. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع ماء، والسكر، الليمون، ووضعه على نار متوسطة ونقلب المكونات مع بعضها وتركه الخليط على نار متوسطة لمدة ربع ساعة حتي يغلي. الآن نقوم برفع الوعاء من على النار وتركه حتي يبرد تمام، ثم بعد ذلك نقوم بإحضار صينية ودهنها بالزيت وبعد ذلك نقوم بوضع رقائق الجلاش التى تم إحضارها وندهنها بإستخدام بالفرشاة بالسمنة، أو بالزيت. يجب بتكرار هذه العملية فى أول ثلاث ورقات من الجلاش، ثم بعد ذلك نقوم بوضع الحشو، وتكرار العملية السابقة وهي وضع ورق الجلاش مرة أخرى ويجب مراعاة أنه فى كل مره نقوم بدهنها بالسمن. نقوم بدهن آخر ورقة تم وضعها من الجلاش على الصينية ومراعاة دهنها بالزيت أو السمن، ثم الآن نقوم بتقطيع الرقاق على شكل مكعبات حسب الحاجة وتركها لمدة ربع ساعة حتي تخمر. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ونقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة نص ساعة حتي تستوي تمام، الآن نقوم بإخراج الصينية من الفرن بعد ان تم إعدادها وتركها لمدة ربع ساعة خارج الفرنزحتى تبرد، ثم نقوم بتقطيع الجلاش وتقديمه لأسرتك بعد وضع الشربات عليه. مكونات الجلاش بالكريمة وصوص التفاح: نص كيلو جرام عجينة بقلاوة أو الجلاش.

1 كوب كريمة سائلة.

5 ملاعق كبيرة سكر.

3 حبات تفاح.

1 ملعقة كبيرة قرفة.

نص كوب زبدة أو سمن.

نص ملعقة صغيرة ماء زهر. طريقة التحضير: نقوم بإحضار الصينية ودهنها بالسمن وتغليفها بطبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها بالسمن ونقوم بوضع طبقتين من الجلاش ودهنها بالسمن. نقوم بتسخين الفرن ونقوم وضع الصينية في الفرن وتركها لمدة 10 دقائق حتي تحيمرها ونقوم بإخراج الصينية وتركها جانباً حتي تبرد. نقوم بخفق الكريمة 2 مع ملعقة كبيرة سكر، وماء الزهر ووضع 1 ملعقة كبيرة كريمة باردة في طبق. ونقوم بتقطيع التفاح إلي شرائح ووضعها في طبق ووضع السكر، والقرفة، وتقليبهم مع بعضهم ونقوم بوضع الخليط على نار متوسطة حتي تصبح صوص متماسك. نقوم برفع الخليط من على النار وتركها حتي تبرد ووضع الصلصة فوق الكريمة وتزيينها بالمكسرات وبكمية قليلة ووضع القطر. عمر شويل - جدة طريقه عمل صينية الجلاش حلو بالزبيب وجوز الهند والتفاح - ثقفني

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