اصنعي كريم النشا والقرنفل وتمتعي ببشرة بيضاء وخالية من التجاعيد يوم العيد

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يعتبر كريم النشا والقرنفل من أقوى أنواع الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من البشرة في وقت قصير جدًا، كما تعمل على إزالة الجلد الميت الذي يسبب اسمرار البشرة، ويخلصها من البثور وحبوب الشباب التي تشوه منظر الوجه، كما يساعد في تخليص البشرة من الدهون المتراكمة تحت الجلد، والتي تسبب ظهور البثور والحبوب، كما يتميز هذا الكريم الرائع برائحته الجميلة والتي تدوم لفترات طويلة، ويمنح البشرة النعومة اللازمة ويجعلها مثل بشرة الأطفال، وتستطيع أي سيدة أن تحضر هذا الكريم في المنزل بكل سهولة لأن جميع مكوناته متوفرة ورخيصة الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والقرنفل بالمنزل بخطوات سريعة وسهلة.
مكونات عمل كريم النشا والقرنفل
يحتوي هذا الكريم على بعض المكونات الطبيعية البسيطة وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة قرنفل مطحون.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ربع ملعقة كبيرة قهوة مطحونة.
- ملعقة كبيرة عصير برتقال.
- ملعقة كبيرة نشا.
طريقة التحضير
سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل الرهيب في تبييض البشرة والتخلص من التجاعيد وهى كما يأتي:-
- نقوم بإحضار علبة صغيرة الحجم، ثم نضع بداخلها مسحوق القرنفل، وعصير الليمون، وملعقة النشا، وعصير البرتقال، ثم نخلطهم مع بعض جيدًا.
- نقوم بإضافة ربع ملعقة القهوة، ثم نمزج الخليط جيدًا حتى يصبح كريمي الشكل.
- ندهن الكريم في المناطق المراد تفتيحها، ثم نتركه مدة 20 دقيقة حتى يصبح جاف تمامًا.
- نقوم بفرك الخليط جيدًا حتى نتخلص من الجلد الميت والاسمرار.
- نكرر وضع الكريم 3 مرات أسبوعيًا حتى نحصل على بشرة بيضاء وخالية من التجاعيد والاسمرار.
فوائد النشا للبشرة
يحتوي النشا على العديد من الفوائد للبشرة وهى كما يلي:-
- يساعد في التخلص من الزيوت الزائدة بالبشرة، حيث يعتبر مفيد جدًا لأصحاب البشرة الدهنية.
- يعمل على تطهير البشرة، كما يساعد في إزالة الجلد الميت.
- يعالج الطفح الجلدي والحكة، كما يعمل على تهدئة البشرة.
- يساعد في التخلص من حروق الشمس وتهيج البشرة.
- يخفف من ظهور البقع الداكنة بالبشرة ويعمل على تفتيحها بسبب احتوائه على فيتامين أ.
- يحفز الجلد على إنتاج خلايا جديدة بسبب احتوائه على العديد من المعادن كالحديد والكالسيوم.
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