طريقة عمل كريم كولاجين لازالة التجاعيد من البشرة نهائيا وطرق العناية بها

يعتبر كريم الكولاجين المكون من اللبان الذكر مع الفازلين من أفضل الأنواع الطبيعية التي تساعد على تفتيح لون البشرة وتحسين حالتها، كريم اللبان مع الفازلين، كولاجين طبيعي للبشرة ، ويساعد على تقليل علامات الكبر التي تظهر على الوجه مثل التجاعيد والخطوط والآن سنتعرف على التفاصيل.

كريم كولاجين لازالة التجاعيد

يعتبر كريم الكولاجين من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة ونضارتها ، لاحتوائه على عناصر مضادة للأكسدة تساعد في تقليل علامات الشيخوخة المبكرة، وهي وصفة طبيعية غير مضرة للجلد، وبعد استخدام هذه الوصفة ستلاحظين أن بشرتك أصبحت صافية وبيضاء وخالية تماما من أي عيوب ومشاكل بالجلد لذلك سنقدم لكم من خلال مقالنا طريقة عمل خليط من لبان الذكر مع الفازلين.

مكونات كريم الكولاجين

يتكون هذا الكريم من مكونات طبيعية لا تضر بالبشرة، سنتعرف عليهم:

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ربع كوب ماء ورد.

ملعقة كبيرة نشاء.

2 ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من اللبان الذكر المطحون .

طريقة تحضير كريم الكولاجين

يتم تحضير الوصفة بخطوات مفصلة هي:

في وعاء على النار نضع به الماء مع زيت جوز الهند وماء الورد.

نتركه على النار حتى درجة الغليان.

عندما يغلي الخليط نضيف له النشا ولبان الذكر والفازلين.

عندما يتماسك الخليط نرفعه عن النار ونتركه ليبرد.

بعد أن يبرد نضعه في وعاء زجاجي نظيف.

بعد استخدام هذا الكريم نغسل الوجه جيدا بالماء.

نستخدمه مرتين كل أسبوع للوصول إلى النتيجة المرجوة.

معلومات مهمة عن كريم الكولاجين

يجب غسل الوجه جيدا وتنظيفه قبل فرد الكريم عليه.

لا يتم وضع الكريم على الوجه إلا بعد أن يبرد.

لابد من المواظبة على استخدامه بشكل دوري.

الاستمرار على استخدام هذا الكريم مع روتين عناية بالبشرة سوف يعطي نتيجة مبهرة من أول استخدام.

كريم الكولاجين المصنوع من اللبان الذكر والفازلين من الكريمات الفاتحة للبشرة بشكل ملحوظ.

أهمية كريم الكولاجين

كريم الكولاجين له عدد من الفوائد للبشرة منها: