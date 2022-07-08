اشهى والذ كباب حله برائحه الفحم بخطوات بسيطة وسهلة

مع هلول عيد الاضحى والقدوم على ذبح الأضاحي، هناك الكثير من الأشخاص يفضلون تناول كمية كبيرة من اللحوم الضانى فهى من العادات والتقاليد القديمة التى يحرص عليها جميع الشعوب العربية والإسلامية، فمن الاكلات المحببة التى يدخل بها اللحم الضانى هى الفته والرقاق باللحمه الضانى المفرومه، لاكن ينصح بعدم الإفراط فى تناول كميات كبيرة من اللحم لتفادي زيادة الوزن، فإنها تحتوى على العديد من الفيتامينات والبروتينات المفيدة للجسم اهما، تعمل على نمو وتطور العضلات، تحتوى على فيتامين أ الذى له دور كبير في تحسين وظائف الجسم وتقوية المناعة، والحديد والزنك الذين لهما فوائد صحية فى معالجة الانميا وفقر الدم وتحسن خلايا الدم، فينصح دائما أطباء التغذية العلاجية بتناول اللحم الضانى مسلوقه او مشويه، لتفادى الأمراض الخطيرة على القلب، كما أنها من اللحوم المشبعة التى تعلى كفائة الجسم بشكل كبير، وينصح بتناول كوب من الشاي بعد تناول الفته أو اللحمه الضانى لتسهيل عملية الهضم، فى هذا الموضوع نقدم لكى اسهل طريقه لعمل كباب الحله بطعم لذيذ وطريقة سريعه عليكى أتباع هذه الخطوات التالية .

طريقه عمل كباب الحله باللحم الضانى

مقادير عمل كباب الحله;

كيلو من اللحمه الضانى مقطعه مكعبات متوسطة الحجم

3 عدد من البصل المقطع

فص ثوم مفروم

ملعقتين من السمنه

بهارات لحمه وجوزة الطيب

ملح وفلفل اسود

قطعة من الفحم للتدخين

طريقه تحضير وتقديم كباب الحله

نحضر حله عميقة غير لاصقة ونضعها على النار، ثم نضيف السمنه حتى تسخن جيدا ثم نضع البصل ونقلب جيدا حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح، ثم نضيف الثوم المفروم مع التقليب المستمر ثم نقوم بوضع قطعة اللحم الضانى تدريجيا حتى لا تنخفض درجة حرارة الحله، نقلب اللحمه المكعبات ونضيف البهارات والفلفل الاسود وجوزة الطيب ونقلب مره اخرى، حتى تأخذ اللحمه لون ذهبى نضيف كوب من الماء المغلي وتترك الحله مغطاه على نار هادئة وتقلب كل فترة تاخد وقت على النار ساعة ونصف، ثم نقوم بوضع ملعقه من الملح قبل تقديمها لأن الملح إذا وضع فى التسويه يطول مده النضج للحمه، ثم نضع قطعة الفخمه على النار ونضعها داخل الحله ونقوم بوضع ملعقه صغيره من الزيت للتدخين ونغلق الحله جيدا، ثم نغرف الطبق على بقدونس مفروم ويقدم بجوار أرز وسلطات وبالهنا والشفا .