نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتبيلة الدجاج بالعسل الأسود والبهارات مع طريقة الشوي في المقال التالي

تتبيلة الدجاج بالعسل الأسود، هل سئمت من الوصفات التقليدية والنكهات التقليدية للأطعمة؟ إن كنت كذلك فإليك طريقة للدجاج المشوي باستخدام العسل الأسود في التتبيل، حيث سيعطي العسل لون وطعم وقوام مميزين للدجاج، ولأننا على أعتاب عيد الأضحى المبارك الذي يكثر فيه تناول اللحم الأحمر واللحم الضاني بشكل خاص نقدم لكم هذه الوصفة للتغيير بعد العيد. مقادير تتبيلة الدجاج بالعسل الأسود نصف كوب من العسل الأسود.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

حبة بصل كبيرة مفرومة.

زعتر جاف.

رشة من الفانيليا السكر.

ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة بسيطة من جوزة الطيب. طريقة شوي الدجاج المتبل بالعسل الأسود في هذه الوصفة نستخدم دجاجة كاملة ولكن تكون مقطعة ومخلية، وهنا الخيارات متعددة إن كنت تستطيع القيام بهذه الخطوة بنفسك في المنزل فلا بأس من ذلك. وإن كنت لا تفضل هذا فقط عليك إخبار مسئول الدجاج في السوبر ماركت أو المكان الذي تشتري منه وتطلب منه أن يقوم هو بعملية تقطيع الدجاجة وإخلائها من العظم.

نأتي بعد ذلك لتجهيز تتبيلة الدجاج بالعسل الأسود، نضيف كل من الخل والعسل الأسود والفانيليا إلى البصلة المفرومة ونخلطهم جيدًا.

بعد ذلك نضيف الملح والفلفل الأسود والزعتر والقرفة وجوزة الطيب ونقلبهم جيدًا.

ثم نضع قطع الدجاج في التتبيلة ونقلبها فيها بالكامل حتى يتشبع كل جزء من الدجاج بها.

بعد ذلك نضع الدجاج المتبل في الثلاجة على الأقل ثلاث ساعات ويفضل أن تترك ليلة كاملة.

في هذه الوصفة سنقوم بتسوية الدجاج في الفرن مما يعطيه طعم ولون مميزين.

نجهز صينية مناسبة للفرن ونض بها ورق الزبدة وفوق الورق نقوم برص قطع الدجاج بحيث تكون كل قطعة منفردة ولا تتراكم القطع فوق بعضها.

ثم توضع الصينية في الفرن ويفضل إشعال الفرن والشواية معًا لتسوية أسرع والحصول على لون الشوي من على السطح.

نقوم بمتابعتها وتقليبها بين الحين والآخر إذا لزم الأمر حتى التأكد من تمام نضجها.

نخرج الدجاج المتبل بالعسل الأسود من الفرن ونقدمه إما بجانب خبز أو طبق من الأرز المبهر وسلطة. عمر شويل - جدة تتبيلة الدجاج بالعسل الأسود والبهارات مع طريقة الشوي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تتبيلة الدجاج بالعسل الأسود والبهارات مع طريقة الشوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.