وصفات الفازلين بديل الليزر لإزالة الشعر بدون ألم نهائي

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عمر شويل - جدة وصفات الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم هذه الوصفات هي ما يبحث عنها الكثير من الفتيات والسيدات، حيث أن إزالة الشعر من الأمور المزعجة جدا، كما توجد طرق كثيرة لإزالة الشعر منها الطرق التقليدية التي تتسبب في بعض المشكلات في الجلد، ومنها استخدام بعض كريمات إزالة الشعر التي تتسبب أيضا في بعض المشاكل التي تضر الجلد، وأخيرا يتجه البعض الأخر لبعض الوصفات الطبيعية؛ حيث أن هذه الطرق ليس لها أثار سلبية على الجلد، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نقدم لكم طريقة بسيطة وسهلة إزالة الشعر بدون ألم بمكون ممتاز بديل الليزر.

وصفات الفازلين بديل الليزر لإزالة الشعر

من خلال بعض المكونات التي يتم إضافتها إلى الفازلين يتم عمل خلطة ممتازة لإزالة الشعر بدون الشعور بالألم، وتتكون هذه الوصفة من الآتي:

ملعقة كبيرة من الفازلين النقي.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.

قدر بسيط من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

من خلال بعض المكونات يمكنك عمل خلطة فعالة لإزالة الشعر من الجذور وبدون ألم، وتعتبر هذه الوصفة فعالة وبديلة لليزر فهي طريقة سهلة ومكوناتها بسيطة، وإليكم الآن الطريقة من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء عميق وصغير ونضع به الفازلين، ثم ندخله في الميكروويف حتى يتم إذابته.

ثم نضع باقي المكونات مع التقليب الجيد بملعقة خشبية.

بعد التقليب جيدا يمكنك تطبيق الوصفة على الشعر وجذبه جيدا.

نضع طبقة من الخليط على الجلد الذي ينظف جيدا، ثم يتم نزعه بسهولة بدون أي ألم.

مع الاستمرار بالوصفة يتم التخلص نهائياً من الشعر.

فوائد الفازلين للبشرة

الفازلين من المكونات الطبيعية التي تفيد البشرة، ومن أبرز هذه الفوائد الآتي:

يعمل الفازلين على الترطيب الجيد للبشرة ويؤخر ظهور التجاعيد.

يحافظ على رطوبة البشرة ولذلك يحافظ على البشرة من ظهور الخطوط الرفيعة وعلامات تقدم السن.

تعمل على شفاء الجروح البسيطة بسرعة.

يعتبر علاج جيد لجفاف البشرة.

يخفف من الحكة.

يعمل على إزالة المكياج بسهولة.

يساعد في التخلص من الشقوق التي تصيب الكعبين.

أضرار الفازلين

بالرغم من الفوائد الكثيرة التي يحتوي عليها الفازلين إلا أن الإفراط في استخدامه قد يسبب كثيرا من الأضرار، ومن أبرزها الآتي: