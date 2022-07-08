بعيدا عن مراكز التجميل وصفات سحرية لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم بسهولة

توحيد لون البشرة وتفتيح المناطق الداكنة فيها هو ما تريده كل فتاة، ولذلك عدة طرق، منها الوصفات الطبيعية، أو المنتجات الموجودة في مراكز التجميل، أو عيادات التجميل، وتختلف نتيجة وسرعة كل طريقة منها، حيث أن الوصفات الطبيعية تأخذ وقتًا، قد يتعدى الأسبوعين، لكنها تعطي نتائج جيدة على المستوى البعيد، والمنتجات الجاهزة تعمل عملًا سريعًا، لكن مفعوله لا يدوم طويلًا، أما مراكز التجميل فهي الأنسب في الحالات السيئة، ولكن اسمرار البشرة الطبيعي الذي يحدث من تأثرها بالشمس وغيره لا يحتاج إلى زيارة طبيب متخصص في مركز تجميل، ومن أسباب استمرار أماكن الجسم إما تأثرها بأشعة الشمس، مثل اليدين والوجه، أو كثرة الاتكاء على الأكواع والركبتين، استخدام منتجات أدت إلى التهاب البشرة وإهمالها، عدم ترطيب البشرة.

وصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح الأماكن الداكنة في البشرة بسهولة

استخدام جل الصبار المخصص للبشرة؛ فهو يرطب البشرة وذلك يضيف نضارة وبياضًا للبشرة.

عمل ماسك مكون من ملعقتين ترمس مطحون وملعقتين من الحليب البارد خالي الدسم.

عمل تونر مياه الأرز، بنقع الأرز في ماء ثم تصفيته واستخدام الماء مبردًّا على الوجه.

استخدام الطمي المغربي للجسم.

ماسك الحليب والموز، ويكون بهرس نصف موزة جيدًا وإضافة ملعقتين من الحليب عليها.

استخدام الليمون لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم

من أكثر الوصفات الناجحة في تفتيح المناطق الداكنة هو الليمون، لما يحتوي على مجموعة من الأحماض، ونسبة كبيرة من فيتامين سي، ويمكنك استخدامه بعدة طرق منها وضع الليمون عليه ونقوم بفرك المكان به، وسوف يعمل على توحيد لون البشرة وكذلك إزالة الجلد الميت، مع التنويه على عدم استخدام أي شيء تتحسس منه البشرة، حتى لا تنقلب النتيجة بنتيجة عكسية، وإذا كنتِ لا تعرفين هل تتحسس بشرتك من مكون ما أو لا، يمكنك تجربته على يدك أولا أو على جزء صغير من وجهك، ثم إذا لم يحدث احمرار أو التهاب مكانه ضعيه على وجهك كاملا فبذلك لا يكون هناك تحسس من هذه المادة، أما إذا حدث تهيج أو احمرار للبشرة أزل المنتج أو الوصفة من على البشرة فورا، واغسلها جيدًا بالماء الفاتر.

نصائح للوقاية من اسمرار البشرة

الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، واستخدام الواقي الشمسي، تنظيف البشرة فور دخولك المنزل، ترطيب البشرة بشكل دائم، تجنب المواد التي تؤدي لحساسية البشرة، مثل أن بعض أنواع البشرة يتحسس من الليمون، فلا تضعه في وصفات العناية بها، العناية الدائمة بالبشرة وعدم إهمالها، والاهتمام بوضع كريم جيد للحماية من الشمس حسب نوع بشرتك.