طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في البيت بنفس تتبيلة المطاعم وأفضل من الجاهز

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طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، الكبدة بأي طريقة لها فهي مهمة جدا لجسم الإنسان و مصدر غني بالحديد و فيتامين أ، ب و تقلل من فرصتك للتعرض لفيروس C و أيضا تعزز وظائف الكبدة، وأنها من الأطعمة التي يبحها الكثير من الأشخاص الكبير والصغير والأطفال حيث يقوم بعض الناس شرائها من الخارج ولكن مصدرها غير معروف، وتسعي الكثير من الأمهات في تحضيرها في البيت حفظاً وسلاماً على صحة أفرد عائلتها، ولهذا سوف نقدم في هذا المقال خطوات تجهيز الكبدة الأسكندراني في البيت. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني المقادير: نصف كيلو جرام كبدة مقطعة شرائح مثل الشاورما

٢ معلقة كبيرة ثوم مفروم

فلفل رومي مقطع شرائح

قرن فلفل حار

ربع كوب عصير ليمون

٢ معلقة خل أبيض

١ معلقة زيت نباتي

رشة ملح ،كمون، بابريكا، فلفل أسود. طريقة تحضير الكبدة اسكندراني: اولا نقوم بنقع الكبدة مدة نصف ساعة في اللبن او الماء ثم نقوم بغسلها بطريقة جيدة، ثم نحضر مقلاة و نقوم بوضع الزيت و نصف كمية الثوم الموجودة لدينا ثم نقوم بوضع الكبدة ونقوم بتقليبهم جيدا . ثم نقوم بعمل خلطة من الليمون و الخل و الملح و الكمون و البابريكا و باقي الثوم المفروم و الفلفل الاسود و شرائح الفلفل الحار في وعاء كبير . عند تغير لون الكبدة نقوم بوضع شرائح الفلفل الرومي و نقلب جيدا ثم نقوم بوضع الخليط الذي تم تحضيره سابقا للكبدة و يتم تقليبها جيدا و تترك خمس دقائق علي النار حتي تنضج ثم نقوم بتقديمها مع الخبز و السلطة. كيفية عمل الكبدة الاسكندراني في الفرن المقادير : كيلو جرام من الكبدة

٢ قرن فلفل أخضر مفروم

٤ فص ثوم شرائح

٤ معلقة زيت زيتون

قرن فلفل حار مقطع شرائح

٢ بصلة كبيرة مفرومة

معلقة شطة ، كزبرة، كمون، ملح، بهارات مشكلة طريقة التحضير: اولا نقوم بتقطيع الكبدة سميكة قليلا عن المعتاد ،ثم نقوم بوضع عليها البهارات و الشطة و الكمون و الملح و الكزبرة ،ثم نقوم بإحضار صينيه كبيرة و نضع بها ورق الألومنيوم و نتركها. ثانيا نحضر مقلاة و نقوم بوضع الزيت بها و نتركه حتى يسخن تماما ثم نضع به شرائح الكبدة و نتركها حتى تصبح نصف مستوية ثم نقوم بوضعها في الصينية. بنفس المقلاة التي تم بها تسوية الكبدة نضع البصل الي ان يأخذ اللون الذهبي ثم نضع الثوم و الفلفل الحار و الفلفل الأخضر ويتم التقليب حتي تتصاعد رائحتهم و نقوم بوضعهم مع الكبدة في الصينية ،ثم نغلق الصينية الألومنيوم و نضع الصينية في الفرن لمدة لا تزيد عن ربع ساعة ثم نقوم بتقديمها ساخنة مع الخبز و السلطة و الشيبس. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في البيت بنفس تتبيلة المطاعم وأفضل من الجاهز - ثقفني

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