أفضل الماسكات الطبيعية لتفتيح البشرة من اسمرار أشعة الشمس بخطوات بسيطة وسهلة

هناك الكثير من المواد الجاهزة التي تباع في الأسواق والتي تختص في تفتيح البشرة من أشعة الشمس ولكنها تحتوي على مواد كيميائية قد تتسبب في الكثير من الأضرار، ولذلك فمن الأفضل استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل تحقق أفضل نتيجة في التخلص من أي مشاكل قد تسببها أشعة الشمس الضارة للبشرة، وهذه الوصفات هي ماسوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال.

أفضل ماسكات لتفتيح البشرة من اسمرار الشمس

الكثير من المواد الطبيعية يمكن استخدامها في تفتيح البشرة ب التعرض المستمر لأشعة الشمس التي تسبب تغير واضح في لون البشرة ومن أهم الوصفات التي يمكن تحضيرها بشكل طبيعي هي كالاتي:

ماسك قشر البرتقال والحليب

المكونات

ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال الجاف.

ملعقتين صغيرتين من الحليب الخام.

طريقة التحضير

قومي بطحن قشر البرتقال بعد تجفيفه جيدًا حتى يصبح مسحوق ناعم.

يتم بعد ذلك إضافة الحليب بشكل تدريجي وذلك حتى تتكون العجينة المطلوبة بالشكل المناسب.

بعد ذلك يمكنك تطبيق العجينة على الوجه أو المناطق التي تأثرت بأشعة الشمس.

اتركي العجينة على البشرة لمدة نصف ساعة بالكثير ثم قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر.

يتم تكرار استخدام هذه الوصفة بعد كل مرة يتم التعرض فيها للشمس بشكل مباشر.

وصفة السكر والجلسرين والليمون

المكونات

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

ملعقة واحدة من الجلسرين.

ملعقة من عصير الليمون المركز.

طريقة التحضير

اخلطي كل المكونات مع بعض بشكل جيد.

يتم استخدام هذا الخليط كنوع من المقشر الطبيعي للبشرة.

قومي بتوزيع الخليط على البشرة بحركات دائرية لمدة لا تقل عن عشرة دقائق، ويترك لمدة خمسة دقائق على الوجه.

قومي بغسل وجهك بالماء بعد الانتهاء جيدًا.

يستخدم هذا الماسك للبشرة لمدة يومين خلال الأسبوع الواحد.

ماسك الكركم مع زيت الزيتون

المكونات

ملعقة واحدة من الكركم.

ملعقة من زيت الزيتون.

قطعة واحدة من القماش النظيف.

طريقة الاستخدام