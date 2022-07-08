أعملي بنفسك اللحمة المشوية على الفحم بمكونات بسيطة ومثل الجاهزة بالمطاعم

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طريقة عمل اللحمة المشوية علي الفحم، اللحمة المشوية من أشهر أنواع اللحوم و التي تلقي إعجابه من الصغير و الكبير ،فكثيرا من النساء يرغبن في تعلم الطريقة التي تقوم بها المحلات بصنع اللحمة المشوية بهذا المذاق الممتع، اللحمة المشوية مفيدة جدا لمن يقومون بأتباع الحميات الغذائية أو من يريدون التخلص من الكوليسترول، فهيا بنا نتعرف علي العديد من الطرق لتحضير لحمة مشوية مثل ما تفعلها محلات الأطعمة الجاهزة. طريقة عمل اللحمة الضاني المشوية علي الفحم -المقادير: شرائح لحمة

فلفل أسود

ثوم مفروم

عسل ابيض

صويا صوص

خل تفاح

زيت

زنجبيل مفروم

وستر شاير صوص طريقة تحضير اللحمة المشوية : نقوم بوضع الثوم مع الزنجبيل و الصويا صوص و الوستر شاير صوص و الخل التفاح و العسل الأبيض و الفلفل الأسود و نقوم بتقليب تلك المكونات معا حتى يمتزجوا معا جيدا. نقوم بتتبيل اللحمة جيدا و نتأكد أن اللحمة تم تتبيلها جيدا و يفضل ترك اللحمة في التتبيلة لمدة ساعتين علي الأقل. نقوم بدهن الشواية بقليل من الزيت و التتبيلة ثم نضع اللحمة المبتلة مع استمرار دهن الشواية بالتتبيلة أثناء تسوية اللحمة و يتم تقليبها حتى تنضج تماما و تقدم ساخنة مع الأرز أو العيش أو المعكرونة. وصفة أخري لعمل اللحمة المشوية المقادير كوب بقدونس

٢كوب جرجير اخضر

٢ فص ثوم

٢ معلقة كبيرة زيت زيتون

٢ معلقة كبيرة عصير ليمون

٦ ملاعق زيت نباتي

١معلقة خل أبيض

١ معلقة فلفل أسود

١ معلقة ملح

ربع معلقة صغيرة قشر ليمون

نصف معلقة صغيرة مستردة طريقة التحضير: نقوم بفرم البقدونس و الثوم معا و نقوم بإضافتهم إلي زيت الزيتون و الملح و الفلفل الأسود في إناء عميق ، نقوم بوضع اللحمة في التتبيلة و نتركها في الثلاجة لمدة ساعة علي الأقل و نقوم بإعداد صلصة السلطة. نحتاج لإعداد صلصة السلطة طبق عميق نقوم بوضع فيه عصير الليمون مع قشر الليمون و الخل و المستردة و بعض من الملح و الفلفل الأسود و الزيت النباتي و نقوم بتقليبهم جيدا نقوم بخلط الجرجير مع صوص السلطة . وقد ذكر سابقاً في هذا الموقع عن تتبيلة اللحم الضاني المشوية على الفحم في البيت بنفس تتبيلة الجاهزة في المطاعم. نقوم بتشغيل الشواية و نضع اللحمة عليها و نتركها ٣ أو ٤ دقائق علي الوجهين لتنضج تماما ،ثم نضع قليل من الصوص الذي تم تحضيره مسبقا علي اللحم و يقدم ساخنا وبالهناء. عمر شويل - جدة أعملي بنفسك اللحمة المشوية على الفحم بمكونات بسيطة ومثل الجاهزة بالمطاعم - ثقفني

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