وصفات العيد طريقة عمل مقلقل اللحم بالبصل أحلي و أشهى من المطاعم

وصفات العيد طريقة عمل مقلقل اللحمة بالبصل الشهي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ينشغل بال الكثير من السيدات في البحث عن وصفات اللحوم المختلفة خاصة في عزائم الأهل والأصحاب حيث يتطلب الأمر مجموعة من الوصفات الشهية والأكلات المختلفة التي تتكون من لحوم الأضاحي ومن أشهر هذه الوصفات طواجن اللحم والكبده والممبار وقلاية اللحم بالبصل والخضروات ولكن سوف نتحدث عن وصفتنا اليوم وهي أكلة من أكلات عيد الأضحى المبارك وهي عبارة عن طبخ اللحم بطريقة اسرع بدون فرن وطعم ومذاق شهي مع إضافة بعض الخضروات الطازجة التي تضيف لهذا الطبق طعم ألذ واشهي بالإضافة إلى الفوائد الغذائية والصحية.

مكونات قلاية اللحم بالبصل

وزن كيلو لحم عجل أو خروف مقطع مكعبات صغيرة الحجم.

ثمرة بصل كبيرة الحجم.

نصف كوب ماء مغلي.

معلقة كبيرة ثوم مهروس.

زيت.

فلفل ألوان شرائح.

مقدار من الكزبرة الجافة.

ملح وفلفل وبابريكا.

طريقة طهي مقلقل اللحم البصل

نجهز مقلاه ونضعها على نار بها قليل من الزيت وتترك حتى يسخن الزيت.

نضع اللحم على الزيت الساخن ونقلب حتى يتغير لونه من اللون الأحمر إلى اللون البني الفاتح.

نضيف الماء المغلي على اللحم والزيت ونعود للتقليب مره اخرى ونتركه على النار حتى يتشرب اللحم الماء ويجف.

نضع على اللحم البصل المقطع والفلفل الألوان ثم نضيف اليهم ملعقة الثوم المهروس.

نعود ونقلب الخليط جيدا ونغطى الخضار مع اللحم ويترك على نار هادئه.

يترك الخضار واللحم حتى يتم النضج ويقدم بجانب طبق سلطه الخضروات وصوص الطحينه للمشاوي وصحة وهنا.

مقادير مكمورة اللحم

نصف كيلو جرام من اللحم الخروف أو العجل مقطع مكعبات.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

نصف كيلو جرام من البصل صغير الحجم.

ربع كوب من البصل مقطع مكعبات.

عدد اربع فصوص من الصوم مقطع شرائح.

كوب من البطاطا المقطعة مكعبات.

نصف ملعقة صغيرة من كل من الفلفل الأسود والزنجبيل المطحون والهيل المطحون والملح.

لتر من مرقة اللحم.

طريقة طهي مكمورة اللحم